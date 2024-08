Pohančki, ki so stokrat boljši od običajnih

Ocvrtega piščanca v vsakem gospodinjstvu imenujejo malce drugače. Prav tako se ga za vsakim štedilnikom pripravi malo po svoje. Gospodinjstva imajo svoje skrivne recepte in nekateri pravijo, da je skrivnost v temperaturi olja, spet drugi v panado dodajajo mlete orehe ali parmezan. Skratka, še tako neposreden recept, kjer meso povaljamo v moki, ga odenemo v stepeno jajce in drobtine, lahko zapeljemo čisto po svoje. In to bomo naredili tudi danes.

»Dunajčka«, »pohančka«, ali kako drugače mu že pravite, bomo postavili v središče krožnika in ga z dodatnimi sestavinami še nekoliko obogatili. Toliko, da na mizi sploh ne bo potrebe po prilogi.

Če poznate italijansko parmigiano, ki so jo Američani vzeli za svojo in namesto jajčevca pod paradižnik in sir spanirali kar piščanca (recept za piščančjo parmigiano najdete TUKAJ), vam bo tudi tole poletno cvrtje zagotovo všeč.

Sestavine

110 g medu

1 žlica pekoče omake

3/4 čajne žličke čilijevih kosmičev

500 g piščančjih prsi

2 žlički paprike

1 žlička soli

pol žličke čebule v prahu

pol žličke česna v prahu

pol žličke origana

pol žličke popra

1/4 žličke kajenskega popra

35 g moke

2 jajci

65 g panko drobtin

rastlinsko olje

200 g nadrobljenega sira feta

Priprava