Pika na i kopalkam: Najlepši parei, obleke in tunike za poletje 2024

Po tem, ko smo z vami delili nekaj idej za modne ulove enodelnih in dvodelnih kopalk, moramo plažni videz zaključiti še s kosi, ki si jih nadenemo čez kopalke. Namreč, četudi vam je v kopalkah najbolj udobno, obiski trgovin in kavarn v kopalkah so pač nespoštljivi. V obleki ali tuniki se bomo tudi najbolje zaščitili pred soncem, zato so še kako dobrodošle.

Sicer pa so ravno ti lahkotni kosi oblačil za mnoge še posebno ljub kos poletne garderobe, saj so lahkih, zračnih materialov, širokega kroja in čudovitih potiskov. Ponavadi nam ravno te poletne oblekice, tunike in parei še posebno dobro pristajajo in se v njih dobro počutimo. Ljubiteljice mode bodo letos zraven kombinirale slamnike s širokimi krajci, dolge ogrlice s perlami in velike cekarje iz rafije. Preverite izbor najlepših TUKAJ - na Onaplus.si.