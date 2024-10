Pet stopenj, ki nakazujejo, da partnerska zveza vodi v ločitev

Čeprav je vsako razmerje zgodba zase, znajo zakonski terapevti povedati, da ko se začnejo težave, se velika večina parov sooča s podobnimi problemi, zato je potek razhajanja, ki se nato zaključi z ločitvijo, med seboj primerljiv. In prav zato, ker so šli vsi čez podobne situacije, se lahko iz njih marsikaj naučimo in (če je to v našem interesu) razhod preprečimo.

Zakonska in družinska terapevtka Becky Whetstone, avtorica knjige I (Think) I Want Out (Mislim, da želim oditi, op. a.) 20 let svetuje parom, njen doktorat pa se nanaša na stopnje v propadajočem zakonu.

»To so pomembne stvari, ki bi jih pari morali vedeti. Gre za podobno razumevanje kot pri simptomih rakavega obolenja, kjer je ključno zgodnje prepoznavanje bolezni,« je avtorica pojasnila za Huffington Post.

Pri svojem raziskovanju se je opirala na delo sociologinje Diane Vaughan, avtorice knjige Uncoupling: Turning Points in Intimate Relationships (Razhajanje: Odločilne faze v intimnem razmerju, op.a.), v kateri je opisala različne stopnje oziroma odločilne točke, skozi katere grejo posamezniki v obdobju razhajanja. Po intervjuvanju 100 posameznikov je ugotovila, da gre večina razmerij po zelo podobnih tirnicah.

Na enak način, s poglobljenimi intervjuji, se je raziskovanja lotila tudi Whetstonova in prišla do zaključka, da so te faze značilne za tistega posameznika v paru, ki se je odločil zapustiti in jih doživlja sam pri sebi, občutkov pa ne deli s partnerjem oziroma to naredi prepozno.

»Na žalost nesrečen partner svoja občutja skriva pred zakoncem, dokler ni že večinoma prepozno. Pomembno je, da zakonca ostaneta tako povezana, da si zaupata, s čim se soočata,« pravi Whetstonova