Pehtranova babka: sestrična potice, v kateri ne bo lukenj

Če ne bi imeli fotografij za dokaz, bi se lahko pretvarjali, da ta babka, ki smo jo spekli z Neli Selan in Leo Sterle v centru Kult316, ni nikoli obstajala: tako noro aromatična, mehka in prijetna je bila, da smo si jo razdelili in celo pojedli, preden smo prišli vsak na svoj dom. Ta babka je bila, kot bi poljubil pomlad samo. Pa še nekaj: po sestavinah in pripravi spominja na potico, a je zvita navzven, zato v njej nikoli ne nastanejo luknje.

Sestavine

Testo

250 g moke

četrt žličke soli

125 ml mlačnega mleka

15 g svežega kvasa

20 g raztopljenega masla

razžvrkljano jajce

25 g sladkorja

zavitek vaniljevega sladkorja

žlica ruma

lupinica pol limone

Nadev

150 g skute (bolje puste)

50 g kisle smetane

20 g navadnega sladkorja

zavitek vaniljevega sladkorja

jajce

2–3 velike žlice nasekljanega svežega pehtrana

Priprava