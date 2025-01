Pametne naprave uporablja sedem od desetih Slovencev

Pametne naprave ali sisteme je lani uporabljalo sedem od desetih od 16- do 74-letnikov. Osemindvajset odstotkov jih je imelo težave pri uporabi teh naprav. Zamenjano ali odsluženo napravo, kot je mobilni oziroma pametni telefon, doma hrani 60 odstotkov uporabnikov interneta, v svojem poročilu za lansko leto ugotavlja Statistični urad Slovenije (Surs).

Splet je v prvem četrtletju 2024 uporabljalo 91 odstotkov oseb, starih od 16 do 74 let. Po spletu pa vse pogosteje komunicirajo tudi različne pametne naprave ali sistemi. Za zasebne namene jih je uporabljalo 70 odstotkov oziroma 1,1 milijona prebivalcev. Delež je bil za tri odstotne točke višji kot leta 2022, ko je Surs nazadnje delal podobno analizo.

Nazadnje zamenjano ali odsluženo napravo največ uporabnikov hrani v gospodinjstvu. FOTO: Alessandro Bianchi/Reuters

V internet ali med seboj povezane naprave zagotavljajo storitve, kot so daljinsko upravljanje, prilagajanje nastavitev ali prejemanje povratnih informacij. Največ uporabnikov pametnih naprav ali sistemov je bilo pričakovano med mladimi (92 odstotkov od 6- do 24-letnikov), najmanj (35 odstotkov) pa med od 65- do 74-letniki. Po statističnih regijah je bila uporaba takih naprav največja v koroški (78 odstotkov) in osrednjeslovenski (77 odstotkov) regiji, najmanjša pa v savinjski (58 odstotkov).

Pametne igrače čisto na robu

Več kot polovica prebivalcev (51 odstotkov) je za brskanje po spletu oziroma gledanje videovsebin uporabljala pametni televizor, povezan z internetom. Šestintrideset odstotkov jih je uporabljalo pametno uro, zapestnico, očala, brezžične slušalke ali druge pametne dodatke, 32 odstotkov zvočnik ali avdiosistem, povezan z bluetoothom, in 11 odstotkov z internetom povezan pametni zvočnik ali avdiosistem, ki omogoča glasovno upravljanje oziroma upravljanje drugih pametnih naprav (npr. amazon alexa, apple siri, google home, sonos one).

Uporaba pametnih naprav FOTO: Surs

Odslužene naprave FOTO: Surs

Desetina jih je uporabljala s spletom povezano igralno konzolo, osem odstotkov pametne naprave za spremljanje krvnega tlaka, ravni sladkorja v krvi, telesne teže ali druge pametne naprave za zdravje in zdravstveno oskrbo. Pametne igrače, kot so roboti, droni ali lutke, pa so preizkusili trije odstotki prebivalcev.

Najpogostejša težava je povezava

Osemindvajset odstotkov uporabnikov pametnih naprav in sistemov se je pri uporabi srečalo z različnimi težavami. Več kot petina (22 odstotkov) jih je odgovorila, da je imela druge težave z internetom, bluetoothom ali drugo povezavo, sedem odstotkov pa pri uporabi teh naprav, na primer pri vgradnji ali vzpostavitvi naprave.

Pri štirih odstotkih se je pojavila težava z zaščito ali zasebnostjo podatkov, na primer zaradi vdora v napravo (to je približno 44.560 oseb), in pri enem odstotku težava z varnostjo ali zdravjem, ko je uporaba naprave povzročila nesrečo ali poškodbo.

Virtualne asistente v obliki mobilne aplikacije je uporabljala petina vprašanih.

Izrabljena oprema ostaja doma

S povečano uporabo interneta in s tem naprav za brskanje po spletu ter pošiljanje sporočil se povečuje tudi količina elektronskih in digitalnih odpadkov. Več kot polovica (60 odstotkov) tistih, ki so splet uporabljali v zadnjih treh mesecih pred anketiranjem, je odgovorila, da mobilni oziroma pametni telefon po zamenjavi hrani v gospodinjstvu, 36 odstotkov jih enako stori s prenosnim ali tabličnim računalnikom ter 23 odstotkov z namiznim računalnikom. Mobilni ali pametni telefon je prodalo ali podarilo 19 odstotkov prebivalcev, 11 odstotkov pa jih je enako storilo s prenosnim, tabličnim in tudi namiznim računalnikom.

Stacionarni računalnik je odložilo med elektronske odpadke ali oddalo trgovcu ob nakupu nove naprave ali podjetju, ki zbira ali reciklira elektronsko opremo, 15 odstotkov vprašanih. Desetina uporabnikov je to storila z mobilnikom in prenosnim ali tabličnim računalnikom. Takih, ki so eno izmed omenjenih naprav odložili med preostale odpadke, je bilo malo, okoli enega odstotka.

Glavni sta cena in zmogljivost

Ko gre za nakup, je za večino uporabnikov najpomembnejši dejavnik pri izbiri mobilnega ali pametnega telefona oziroma namiznega, prenosnega ali tabličnega računalnika cena (68 odstotkov), z 62 odstotki sledijo lastnosti strojne opreme, na primer velikost diska, zmogljivost procesorja, grafične kartice ali kamere. Pri manj kot polovici (46 odstotkov) je na odločitev o nakupu vplivala znamka, oblika ali velikost naprave ter pri 15 odstotkih energetska učinkovitost naprave – ta delež je bil največji med mladimi (25 odstotkov).