Audi je leta 1996 predstavil model A3 in z njim ustvaril segment prestižnih kompaktnih vozil. Aktualno, četrto generacijo so letos temeljito prenovili, prva vozila so zapeljala tudi na slovenske ceste. Na voljo bo v treh karoserijskih izvedenkah: kot limuzina, kombilimuzina sportback in allstreet, kot so poimenovali novega člana družine, ki se oblikovno spogleduje s suvi. Za adrenalinske odvisneže pa je tu še športni S3 v limuzinski in sportback izvedbi. Športni videz Limuzina in sportback sta odslej še bolj športnega videza, novi A3 allstreet pa se že na prvi pogled razlikuje od preostalih ...