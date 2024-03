Ogrci: najboljši in najslabši načini za odstranjevanje

Nepravilnosti na koži se odražajo na najrazličnejše načine, eden od njih so črni ogrci. Če ste kdaj katerega iztisnili, je na mestu nastala velika rdeča tvorba in svoje dejanje ste najbrž obžalovali. Poglejte, kateri so boljši in učinkovitejši načini odstranjevanja črnih pikic na koži.

Začnimo na začetku: kaj sploh so ogrci?

»Ogrci nastanejo, ko se kožna maščoba v kombinaciji z odmrlo kožo in po možnosti bakterijami, ki izzovejo akne, ujejmo v lasni mešiček oziroma kožne pore,« je za everydayhealth.com pojasnila Nazanin Saedi, klinična profesorica na univerzi Thomas Jefferson in dodala: »Ko delček te zmesi, ki je v stiku z zrakom, oksidira, nastane črna pikica. Osebe z mastno in kožo, dovzetno za akne, so bolj podvržene ogrcem.«

»Pri celotni zgodbi veliko vlogo igra delovanje hormonov, ki spodbujajo izločanje kožne maščobe,« dodaja Kathleen Cook Suozzi direktorica oddelka za estetsko dermatologijo na medicinski šoli Yale.

»Povečane pore, ki so dovzetne za ogrce, so prav tako pogostejše pri posameznikih, katerih kožo je poškodovalo sonce,« dodaja Suozzijeva.

Kako čistiti ogrce?

Dermatologinji nizata nekaj uporabnih in nekaj neprimernih načinov.

Uporaba izdelkov na osnovi salicilne kisline

Sestavina izdelkov za čiščenje in nego kože, ki pomaga pri odstranjevanju ogrcev, je salicilna kislina, saj odmašuje pore.

Študije so pokazale, da uporaba izdelkov z dvoodstotnim deležem salicilne kisline lahko v dveh tednih zmanjša tako akne kot ogrce.

Uporaba retinoidov

Preparati z retinoidi, ki so na voljo na recept ali v prosti prodaji so še ena učinkovita metoda za odstranjevanje ogrcev.

Izdelke z retinoidi je pametno uporabljati pod nadzorom kozmetičarke ali dermatologa, obe strokovnjakinji pa dodajata, da se sprva stanje lahko poslabša, od nadaljnji rabi pa se izboljša.

Izdelke za čiščenje in nego je treba premišljeno izbrati. Foto: Shutterstock

Uporaba alfa hidroksi kislin

Uporaba alfa hidroksi kislin, kamor sodita glikolna in mlečna kislina, odmaši pore in spodbuja njihovo čiščenje. Primerne so za blage kemične pilinge.

Obiščite dermatologa

Če je težava res občutna, je vsaj prvič dobro razmisliti o obisku dermatologa, ki bo na podlagi narave kože in osnovnega vzroka za težave prepisal primeren način za odpravo ogrcev.

Neprimerni načini

Grobi pilingi

Medtem ko so blagi kemični pilingi z uporabo prej omejenih kislin dobrodošli, grobi in pogosti mehanični pilingi na polti naredijo več škode kot koristi, saj spodbujajo kožo k proizvajanju več kožne maščobe, s tem je več možnosti za zamašene pore in posledično ogrce.

Stiskanje ogrcev

Kot že rečeno, postopek ni primernen, saj draži kožo in majhne nepravilnosti spremeni v velike, hkrati se poveča tveganje za različne okužbe in vnetja polti.

Sesanje ogrcev

Na trgu so izdelki, ki obljubljajo sesanje maščobe iz ogrcev, a uporaba teh ni najbolj primerna, opozarja Suozzijeva:

»Povzroči lahko poškodbe kože in privede do pokanja žilic. Zlasti na področju okoli nosu, kjer so ogrci zelo pogosti.«

Pri odstranjevanju in preprečevanju ogrcev sta ključni doslednost in vztrajnost. FOTO: Strelciuc Dumitru/ Gettyimages

Kaj pa priljubljene peel off maske?

Tako imenovane peel off maske so lahko do določene mere učinkovite, a je, kot je za portal HealthLine povedal dermatolog Nikhil Dhingra treba vedeti, da je njihov učinek praviloma kratkotrajen in jih je dobro kombinirati z drugimi postopki.

Ob tem opozarja še, da različne obrazne maske, ki obljubljajo hitre rezultate, lahko izzovejo druge težave, denimo draženje, suho in rdečo kožo, zato z njimi v nobenem primeru ni dobro pretiravati.