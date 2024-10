Odprta vrata: S pridihom meščanskega

Stanovanje za mlado, dinamično družino, ki živi med Slovenijo in tujino, bo v uporabi nekaj mesecev na leto in temu sta arhitektki prilagodili zasnovo interierja. V osnovi je preprosto za vzdrževanje, ima veliko zaprtih površin, hkrati pa je prilagojeno življenju z malčkom. Naročnika sta imela oblikovana izhodišča, kaj jima je všeč in kaj si želita v svojem domu, hkrati pa sta se prepustila arhitektkama in njunemu občutku za prostor. Kot pravi direktorica in vodilna arhitektka biroja GAO arhitekti Petra Zakrajšek, k snovanju interierjev pristopajo s konceptualnim razmišljanjem, ki se ne osredotoča zgolj na prostor, temveč ob tem razmišljajo tudi o čustvih in percepciji človeka oz. naročnika.

Več na deloindom.si.