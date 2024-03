Izjemne tehnološke novosti na sejmu MWC: od letečega avta do pametnega prstana

V Barceloni se je prejšnji teden odvijal največji svetovni sejem povezljivosti Mobile World Congress (MWC), na katerem so podjetja z vsega sveta predstavljala nove izdelke, med drugim leteči avtomobil, robotskega psa in prosojni prenosnik, da bolj običajnih stvari, kot so pametni telefoni, sploh ne omenjamo. Na svetovnem mobilnem kongresu, ki ga je obiskalo okoli 90.000 ljudi, se je predstavilo več kot 2400 razstavljavcev, pri čemer je 35 držav – med njimi tudi Slovenija – imelo nacionalne paviljone.

Barcelonski sejem MWC je potekal v luči umetne inteligence. FOTO: Albert Gea/Reuters

Leteči avto za dva

Ameriško podjetje Alef Aeronautics je pokazalo delujoči model »prvega pravega letečega avtomobila na svetu«. Kakor je povedal predsednik in izvršni direktor Jim Dukhovny, se njihov izum »vozi kot avtomobil, videti je kot avtomobil in lahko navpično vzleta in pristaja«.

Avtomobil, ki ga poganja elektrika, je že dobil posebno odobritev ameriške zvezne uprave za letalstvo (FAA). Aktualni prototip lahko prepelje dve osebi do približno 170 kilometrov daleč, pri Alefu pa računajo, da bodo končno različico začeli izdelovati konec leta 2025. Doslej so prejeli že skoraj 3000 prednaročil za leteči avto, ki se prodaja za približno 300.000 evrov.

Slovenski paviljon Javna agencija Spirit Slovenija je letos prvič organizirala skupinsko predstavitev z geslom Pridobite s slovenskimi zelenimi, ustvarjalnimi in pametnimi rešitvami, ki se je je udeležilo pet slovenskih podjetij: Akton, Chipolo, Higroup, Netica in MEGA M, prisotna pa je bila tudi Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani. Agencija je nastop na sejmu izkoristila za predstavitev Slovenije kot primerne lokacije za tuje neposredne investicije v projekte na področju visokih tehnologij in predstavitev slovenskih podjetij, ki delujejo na tem področju.

Robopes da tačko

Kitajski Tecno Mobile je predstavil robotskega psa, ki s pomočjo vrste senzorjev in umetne inteligence razume glasovne ukaze in se zna prikloniti, dati tačko in hoditi po stopnicah. Robopsa, imenovanega dynamic 1, lahko upravljamo tudi z mobilno aplikacijo, lastnikom pa naj bi omogočal doživeti vse radosti, ki jih ponujajo hišni ljubljenčki, a brez izzivov, ki jih prinesejo s seboj. Seveda, za robopsom ni treba pobirati kakcev, mu pa je treba napolniti baterijo.

Kitajski robopes FOTO: Josep Lago/AFP

Zares prosojni prenosnik

Računalniški gigant Lenovo se je pohvalil s prenosnim računalnikom s prosojnim zaslonom, ki ima namesto običajne tipkovnice dotikabilno površino, na katero lahko uporabniki projicirajo tipke ali s posebnim pisalom rišejo po zaslonu. Seveda tudi pri Lenovu veliko stavijo na umetno inteligenco, ki naj bi v kombinaciji s prosojnimi zasloni »odpirala nove načine za delo s podatki in z aplikacijami ter omogočala razvoj novih funkcij in oblik naprav«.

Lenovov prosojni prenosnik FOTO: Pau Barrena/AFP

90.000 obiskovalcev je prišlo na večdnevni sejem.

Sintetizator govora malo drugače

Nizozemsko zagonsko podjetje Whispp je predstavilo aplikacijo za klicanje, ki s pomočjo umetne inteligence v realnem času zakrije motnje govora zaradi bolezni, kot so rak grla, kap pa tudi jecljanje. V nasprotju z drugimi rešitvami, ki le pretvarjajo govor v besedilo, Whisppova aplikacija uporabniku omogoča, da se prek telefona ali računalnika pogovarja s komer koli in pri tem uporablja svoj »naravni« glas.

Aplikacija za »popravljanje« govora whispp FOTO: Whispp

Prstan za spanje

Korejski Samsung je na ogled postavil svoj prvi pametni prstan. Galaxy ring meri kakovost spanja, srčni utrip in nasičenost s kisikom v krvi. Pri Samsungu poudarjajo, da bo prstan odlična podpora njihovim pametnim uram, predvsem pa bo med spanjem precej manj moteč kakor ura na zapestju.