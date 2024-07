Ocvrt puran z rizibizijem

Ob receptu blogerka Urška Fartelj zapiše še to: »Riž parboiled (iz angleščine; delno kuhan) je pred mletjem obdelan na poseben način, da se najbolje ohrani njegova hranilna vsebnost, torej vitamini in mineralna sol, in omogoči »podaljšan« čas kuhanja. Prednosti so večja vsebnost beljakovin, brez nevarnosti prekuhavanja in pene. Riž parboiled ima skoraj enako prehransko vsebnost polnozrnatega: postopek parboilizacije se danes uporablja po vsem svetu. Tega riža pred uporabo ne spiramo z vodo, ampak ga damo kuhati neposredno iz vrečke.« Hkrati doda, da lahko namesto puranjega mesa uporabimo piščančjega.

Sestavine

4 puranji zrezki

100 g drobtin

različna semena

60 g moke

1 jajce

olje za cvrtje

sol, poper

Za rizibizi

1 lonček riža parboiled

2 lončka jušne osnove ali vode

2 manjši šalotki

1 lonček mladega graha

oljčno olje

sol

Priprava

Šalotko na drobno narežemo in jo počasi pražimo na oljčnem olju, da postekleni. Ne sme porjaveti. Dodamo riž in ga čisto malo pogrejemo. Prilijemo piščančjo jušno osnovo ali vodo in grah. Premešamo in pokrito dušimo približno 15 minut. Vmes riž premešamo, da se enakomerneje skuha. Tri minute pred koncem kuhanja ugasnemo ogenj in pustimo pokrito, da se riž še malo poduši. Medtem ocvremo zrezke. Začinimo jih, povaljamo v moki, nato v raztepenem jajcu in nazadnje še v mešanici drobtin in semen. Zlato jih ocvremo v ravno prav vročem olju.

