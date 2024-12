Nostalgični trendi so nazaj

Vsako leto prinese nove trende v urejanju prostora in vsako praviloma oživi nekatere, ki so prevladovali nekoč, a so se nato umaknili in že skoraj potonili v pozabo.

Kateri se vračajo v letu 2025, so zaupali notranji opremljevalci, ki pravijo, da retro doživlja preporod zlasti v prenekaterih smernicah notranje opreme.

Vračajo se drzne tapete, dramatični potiski in bogate teksture. Po letih minimalizma je vzniknila želja po živahnejših prostorih in izrazitih detajlih. To daje ljudem priložnost pripovedovanja lastnih zgodb s pomočjo urejanja prostora.

Tudi zemeljski toni, kot so terakota, rdečkasta, oker in temno zelena barva, bodo 2025. doživeli veliko vrnitev. Za kar obstaja jasen razlog: težnja po povezovanju z naravo je v ospredje postavila zemeljske tone. Po njihovi zaslugi so prostori prijaznejši in intimnejši. Hkrati se te barve skladajo s trendi trajnostnega oblikovanja.

Tudi zemeljski toni, kot so terakota, rdečkasta, oker in temno zelena barva, bodo leta 2025 doživeli veliko vrnitev.

Nazaj so tudi 70. in 80. leta. Retro dekor bo spet v modi: zaobljene linije pohištva, zabavne barvne palete in materiali, kot so ratan, žamet in medenina. Omenjeni obdobji sta tudi sinonim za kreativnost in zabavo, vse to pa bo domu zagotovilo poseben značaj.

Če verjamete ali ne, tudi tapete bodo znova v modi. A v nasprotju s preteklostjo, ko so prekrivale stene po celem domu, bodo služile bolj poudarjanju nekaterih delov, denimo predprostora, dela kuhinje ali pa dnevne sobe.

V nasprotju s preteklostjo, ko so tapete prekrivale cele stene, bodo v prihodnjem letu poudarjale le dele zidov. FOTO: Getty Images

Okraski po meri bodo vsaj nekoliko izpodrinili kose masovne proizvodnje in prodaje. V zadnjih letih smo zanemarili tako kvaliteto kot videz ročno izdelanega pohištva ali detajlov, v letu pred nami pa se obeta njihova vrnitev, v domovih bo zato več starinskih kosov, ki so žalostno propadali v kleteh ali na podstrešjih.

Ne glede na to, ali gre za omare ali pohištvo, temni les se spet vrača. Če so bile v zadnjih letih v ospredju svetlejše barve pohištva, se bo zdaj zgodil premik k toplejšim, temnejšim tonom; ti prinašajo bolj sofisticiran in prijetnejši občutek v prostoru.

Naravni materiali

Če razmišljate o umetnem marmorju za kuhinjski ali kopalniški pult, pomislite še enkrat. V letu pred nami bo v ospredju narava, trajnost bo na prvem mestu, s tem pa naravni materiali, kot so kamen, les, ratan in bambus. Ti ne prinašajo le topline in občutka tesnejšega stika z naravo, marveč se skladajo tudi s težnjo po zdravem življenju, na ta način pa oživijo neke druge čase, ko so naravni materiali pri opremi doma še igrali glavno vlogo.

Vračajo se vzorci marmorja. FOTO: Arhiv Sejma Cersaie

Notranji opremljevalci, ki so našli navdih v 90. letih prejšnjega stoletja, pravijo, da bo v domovih tudi vse več dekorativnih elementov z vzorcem marmorja. Ta bo upodobljen na različnih površinah: kopalniških, kuhinjskih elementih, keramiki, tapetah, to pa bo v domove prineslo retro ter hkrati moderen vtis.