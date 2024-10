Noge na ogled

Da bo ta jesen drugačna od običajnih, smo zaslutili že pred meseci, ko smo si na modnih revijah najvplivnejših modnih tednov na svetu lahko ogledovali pravo parado – dolgih nog. To ne bi bilo nič posebnega, če noge ne bi bile oblečene v nič ali pa skoraj nič: tam, kjer bi moralo biti krilo ali hlače, smo zaman iskali koščke blaga. Tisti s še dobrim vidom so pri nekaterih kreacijah vseeno opazili mikro delčke ultrakratkih hlač, ki so kukale izpod puloverja, kot denimo pri Gucciju in še nekaterih.

V kombinaciji s kratkimi oblekami, ultrakratkimi krili in puloverji se nosi kratka in po možnosti predimenzionirana jakna.

Spet drugi so manekenke poslali na modne brvi v ultrakratkih krilih ali zgolj dolgih srajcah oziroma puloverjih, ki so jih označili za obleke. Za še posebno razvpito jesensko verzijo pa je poskrbela Altuzarra z manekenko, ki je pod kratkim rdečim suknjičem in rdečim puloverjem nosila zgolj – rdeče hlačne nogavice. Če ne prej, nam je v tistem hipu postalo jasno, da bodo noge v letošnji hladni sezoni postavljene na ogled.

Ne le obleke, krila in hlače, kratke so tudi jakne.

V isti rog je trobila še ena pomembna modna smernica letošnje jeseni, ultravisoki škornji, kakršne je pred več kot tremi desetletji leti v filmu Čedno dekle nosila Julia Roberts, in to še preden je Richard Gere v vlogi Edwarda Lewisa iz nje naredil damo. Ta podobnost pa ne pomeni, da so visoki škornji kaj drugega kot spodobni. Še več, znajde se lahko celo v zadržanih kombinacijah še vedno zelo modnega tihega luksuza.

Zgoraj tunika ali pulover

Najbrž ni treba posebej poudariti, da je v tem čaščenju spodnjih okončin nadvse dobrodošlo vrhnje oblačilo prav tako kratko kot spodnje. Rečeno drugače, v kombinaciji s kratkimi oblekami, ultrakratkimi krili in puloverji se nosi kratka in po možnosti predimenzionirana jakna, in ne dolg plašč.

Pri Altuzarri menijo, da se nam s hlačami ali krilom ni treba ukvarjati. Foto: Profimedia

Smernico je najbolj praktično posnemati s kosi, ki so nekaj med tunikami, srajcami, puloverji in obleko. Najdemo jih tako pri nizkocenovnih kot prestižnih modnih znamkah. Med razgibanimi različicami ni težko najti vodila, ki se ujema z vašim osebnim slogom. Če vam dolgi puloverji niso povšeči (pletenine so, mimogrede, z blagoslovom modnih gurujev že nekaj časa lahko del elegantnih kombinacij), se lahko odenete v frfotajoče satenaste boho kreacije ali srajčne obleke. Ko boste iskali svojo najljubšo, ne pozabite na to, da je barva letošnje leseni bordo.

In če vam je morda v kupu informacij, s katerimi nas bombardirajo z vseh strani, ušlo: znanstveno dokazano je, da se dolge noge zdijo ljudem izjemno privlačne. Psiholog Boguslaw Pawlowski z Univerze v Vroclavu je ugotovil, da se pet odstotkov daljše noge od običajnih zdijo privlačnejše nasprotnemu spolu ne glede na to, ali govorimo o ženskah ali moških. Letošnje modne kombinacije s kratkimi zgornjimi deli in dolgimi škornji pa dosežejo, da se dolge zdijo tudi noge povsem povprečne dolžine.