Narava nam ponuja obilo pripomočkov za ustvarjanje (FOTO)

Z ustvarjanjem z naravnimi materiali, kot so smrekovi storži, suhe veje, lubje in mah, v svoj dom vnesemo košček narave in rustikalnega čara. Poleg tega so ti materiali dostopni, cenovno ugodni in ponujajo neomejene možnosti za ustvarjalno izražanje. Iz njih izdelamo okrasje, ki bo aktualno v vseh letnih časih, zato kakšen storž, vejico in kos lubja že zdaj spremenimo v okrasek za novoletno smrečico.

Sicer pa lahko iz njih izdelamo tudi veliko različnih venčkov in namiznih dekoracij. Uporabimo le en storž ali ogromno, odvisno od tega, koliko nam jih je uspelo nabrati, izdelek bo videti odlično v vseh primerih. Lahko jih tudi pobarvamo ali pustimo takšne, kot so zrasli v naravi, pazimo le, da jih pred uporabo dobro posušimo, če so bili, ko smo jih nabrali, sveži.

Mah je tudi odlična zastirka za lončnice.

Mah je krasen dodatek bonsajem, pa tudi sukulentam. FOTO: Qnula/getty Images

Takšni se namreč ne bodo obdržali, ampak bodo hitro splesneli in zgnili. Kot vse drugo tudi sveže storže sušimo v temnem prostoru, ki naj bo topel in zračen. Najbolje, da okrog njih napeljemo vrvico in jih obesimo pod strop, če jih bomo sušili na vodoravni podlagi, pa jih položimo na papirnate brisačke in redno obračamo. Poleg venčkov in okraskov za novoletne smrečice lahko storže vseh vrst uporabimo namesto cvetja v namiznih aranžmajih. V spodnji del zvrtamo luknjico in vanjo pritrdimo debelejšo žico, da bo storž držala pokonci, nato pa vse skupaj postavimo v vazo. Namesto da bi v storž vrtali, lahko tanjšo žico okrog spodnjega dela tudi ovijemo, nato pa jo ovijemo še okrog dovolj trdne veje, ki bo podpirala storž.

Ljubka dekoracija

Takšne »cvetlice« se bodo še posebno lepo podale k mahu, ki ga prav tako lahko ovijemo okrog palice, še enega naravnega materiala za ustvarjanje, ki ga med sprehodom po gozdu naberemo na pretek. Na palico mah pritrdimo z zeleno cvetličarsko žico, saj bo najmanj vidna. Iz maha in nekaj vej ustvarimo tudi ljubka miniaturna drevesa. Veja bo predstavljala deblo, ki ga zapičimo v zemljo, ki smo jo nasuli v cvetlični lonček ali drugo primerno posodico. Zemljo pokrijemo z mahom, iz katerega bomo oblikovali tudi krošnjo. Da bi to drevesce čim dlje ostalo zeleno, na zgornji del palice najprej pritrdimo cvetličarsko gobo, ki jo običajno uporabljamo za izdelavo ikeban.

Če prinesemo domov storže, ki še niso povsem suhi, jih najprej posušimo.

Drevo iz maha FOTO: Tatiana Buzmakova/getty Images

Na mestu bo ostala s pomočjo žice. Obrežemo jo v obliko drevesne krošnje in nato nanjo z žico pritrdimo kose maha. Obilno zalijemo, prav tako mah v lončku, in postavimo na mesto, ki ne bo presvetlo. Mah tudi v naravi namreč raste pod krošnjami dreves in mu premočna svetloba, sploh pa direktna, ne ustreza. Z njim lahko popestrimo druge rastline, če bomo z njim obložili substrat, bo ta dlje ostal vlažen, odlično pa se obnese tudi v domačih terarijih za rastline, kjer je prav tako ljubka dekoracija, ki bo v dom prinesla košček gozda.

Zelo uporabne za ustvarjanje so tudi paličice. V gozdu naberemo čim lepše, na kakšno krasno pobeljeno od sonca in soli lahko naletimo tudi na plaži. Če so vse približno enako debeline, z njimi oblepimo kozarec ali pločevinko in nastala bo čudovita vazica. Po želji nato okrog nje zavežemo pentljo ali dodamo kakšen drug okras. Pentlje so še posebno priročne, saj lahko ob različnih priložnostih uporabimo različne barve. Poleti nas bo na gozd denimo spominjala zelena, jeseni bo barve pisanega listja ponazarjala oranžna, okrog božiča pa jo zamenjamo z rdečo. Na enak način lahko kozarec ali pločevinko okrasimo s pomočjo smrekovih storžev, saj so najožji.

Mah deluje zelo privlačno in mehko.