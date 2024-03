Ob veliki noči namesto cvetja jajca in korenje

Velikonočni prazniki so odlična priložnost, da pokažemo svojo ustvarjalno plat ter prostore in praznično mizo odenemo v pomladne barve in cvetje, manjkati pa seveda ne smejo jajčka, lahko so to pirhi ali pisana prepeličja, ki so izjemno dekorativna že sama po sebi.

Iz jajčnih lupin lahko izdelamo krasen venec.

Lepo se podajo k opremi oziroma drugim dekoracijam v nevtralnih tonih, bež, beli ter vsem odtenkom rjave. Lahko jih z okrasnim perjem, ki ga dobimo v vseh prodajalnah s pripomočki za ustvarjanje, enostavno razporedimo na globok krožnik ali v skodelico, ki jo postavimo pred vsakega gosta, ali pa jih položimo v večjo stekleno posodo, lahko tudi okroglo vazo, ter namestimo na sredino jedilne mize, na klubsko mizico, omarico ali poličko.

Prepeličja jajčka so zelo dekorativna. FOTO: Homydesign/getty Images

Poiščemo korenje, ki se ga še drži zelenje.

Če je vaza ali skleda globlja, na dno položimo kos jute ali drugega blaga, tudi kosmi vate se bodo odlično podali k tovrstnemu naravnemu okrasju. Še vedno je zelo moden velikonočni okras veja, ki jo postavimo v visoko vazo, nanjo pa obesimo pirhe (jajca izpihamo, sicer bodo pretežka), dodamo kakšno pentljico ali drug okras v barvi po želji. Spomladi domove in njihovo okolico običajno okrasimo s tulipani, narcisami in drugim sezonskim cvetjem, ob veliki noči pa jih lahko zamenjamo s korenjem, še posebno, če bomo imeli med okrasjem zajčke.

Nekoliko drugačen šopek FOTO: Facebook

Ne zavrzimo embalaže, v kateri smo kupili jajca.

Tako bomo dobili zabavno in drugačno dekoracijo, ki bo na goste zagotovo naredila vtis. Poiščemo korenje, ki se ga še drži zelenje, in ga razporedimo v stekleno vazo tako, da bodo oranžni deli spodaj, zelenje pa bo gledalo iz nje. Dodamo še kakšen spomladanski cvet in, seveda, ne pozabimo vaze napolniti z vodo. Veliko vazo lahko namesto s korenjem napolnimo tudi s pirhi, pravimi, lesenimi ali glinenimi, ter nato mednje razporedimo cvetje ali zelenje.

Vazo napolnimo s pirhi in mednje razporedimo cvetje. FOTO: Vegavin/getty Images

Prav bodo prišli tudi kartoni, v katerih smo kupili jajca, in jajčne lupine. Slednje speremo in uporabimo namesto posodic, v katere razporedimo vejice vresja, manjše cvetove, okrasno perje, čajne svečke in drugo okrasje po želji. Vrnemo jih v karton in vse skupaj postavimo na mizo. Prepolovljene jajčne lupine uporabimo tudi za unikaten in zelo poseben venček, ker pa bo ta zelo krhek, ga raje postavimo na vodoravno površino in ne obešajmo na vrata ali steno. Lupine najprej operemo, nato pa jih previdno lepimo skupaj v obliko kroga, mednje tu in tam dodamo prepeličje jajce, ki smo ga prej izpihali, pa kakšno pero, vejico, zeleno ali suho, kos maha, manjši storž, kar pač imamo pri roki.