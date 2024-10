Najlepši črni gležnjarji za modno sezono jesen/zima 2024 (FOTO)

Gležnjarji so eden bolj praktičnih kosov jesenske obutve, daj jih lahko nosimo tako za v službo kot k večernim oblekam. Najlažje bomo kombinirale pare v črni barvi, zato, če še nimate gležnjarjev, priporočamo, da je vaš prvi par v črni barvi. Kar pa nikakor ni nujno, da so dolgočasni in predvidljivi.

Vemo, da je dober slog zgrajen iz detajlov, kar se lahko prepričamo tudi pri gležnjarjih, ki so se znašli v našem modnem izboru. Drobni, a še kako ne nepomembni detajli naredijo čevelj res krasen.

Modni oblikovalci so tudi letos stavili na nekoliko robustnejše modele, z debelimi podplati, ki zagotavljajo stabilnost in udobje. Platforme torej ostajajo v trendu in nam dodajo nekaj centimetrov, pri tem pa nam je še vedno udobno.

Jesenski gležnjarji se lepo kombinirajo z mnogimi modnimi slogi. Za vsakdanje priložnosti so idealni v kombinaciji s kavbojkami in pletenim puloverjem ali suknjičem. Nosimo jih lahko tudi na krila ali pletene obleke. Za bolj elegantne priložnosti pa gležnjarje kombinirajte z oblekami in plašči. V kratki obleki z dolgimi rokavi ali svetleči midi obleki v kombinaciji z gležnjarji ustvarimo moderen, mladosten in urban videz. Oglejte si izbor najlepših TUKAJ - na Onaplus.si.