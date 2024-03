To so najboljši triki za mehke pete in lepa stopala

Na prvi pogled je do poletja in odprte obutve res še daleč, a kot bi mignili, bo tu čas, ko bodo stopala vsem na očeh. Da bi bila tedaj lepa, mehka, negovana in brez trde kože na petah, jim začnite že sedaj namenjati malce dodatne pozornosti.

Z naslednjimi triki bodo na poletje pripravljena, še preden bo nastopilo.

Kopel z vodikovim peroksidom

V lavor nalijte liter in pol tople vode in ji dodajte štiri žlice triodstotnega vodikovega peroksida. Stopala v tekočini namakajte od deset do 15 minut. Če je koža na petah zadebeljena, lahko pol ure.

Dele stopal, kjer se pojavlja trda koža, še v lavorju zdrgnite s kamnom za pete, noge osušite, na debelo jih premažite z mešanico glicerina in kisa v razmerju tri proti ena ter obujte bombažne nogavice.

Postopek je enkrat tedensko najbolje izvajati pred spanjem.

S pravimi dodatki vodi se bo koža na njih hitreje zmehčala. FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Kopel z jedilno sodo

V lavor nalijte štiri litre tople vode, dodajte tri velike žlice jedilne sode. Ko se ta raztopi, v mešanici 20 minut namakajte stopala, jih nato zdrgnite s kamnom za pete, izdano namažite s hranljivo kremo in obujte bombažne nogavice.

Pri močno razpokanih petah je dobro postopek ponavljati teden dni vsak dan. Sledi naj teden dni predaha, nato ponovite nego in jo v enakih intervalih izvajajte, dokler se stopala ne zmehčajo.

Pomaga limonina lupina

Vzemite limono, prepolovite jo, iztisnite sok, odstranite meso in ostanek z notranjo stranko položite na peto.

Obujte nogavico, da bo limona ostala na mestu in počakajte pol ure. Limonin olupek vsebuje eterična olja, ki mehčajo in regenerirajo kožo.

Domači piling za stopala

Sestavine

50 gramov kavne usedline

žlička olja po izbiri

Oboje dobro zmešajte in z mešanico zmasirajte stopala. Masirajte jih vsaj deset minut, splaknite in stopala na koncu nahranite s hranljivo kremo.

Občasno jim privoščite piling. FOTO: Dragonimages/Gettyimages

Domača krema za stopala

Sestavine

20 gramov ognjičeve kreme

10 mililitrov tekočine z vitaminom A

Oboje zmešajte in hranite v hladilniku. Vsak večer pred spanjem s kremo premažite stopala, zlasti natrite pete in področje okoli prstov ter nohtov svetuje 24sata.hr.