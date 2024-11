Najboljši carski praženec (šmorn): majhen korak, ki vse spremeni

Ste prebrali uvodni stavek? Točno tak mora biti dober carski praženec oziroma šmorn, kot mu pri nas radi rečemo. To ni navadna palačinka, ki jo malce bolj debelo spečemo, nato pa natrgamo z vilicami. Bolj se nagiba že k biskvitni teksturi, a mora biti ta veliko bolj lahkotna (uporabimo namreč res malo moke), svilena, na jeziku pa se stopi skorajda kot veterc. Karakter ji doda hrustljava zunanjost, to pa dosežemo z dodatkom kristalnega sladkorja čisto na koncu priprave. Ta se spremeni v karamelo, ki objame nežnost praženca.

Če se boste sprehodili po kakšnem božičnem sejmu (tudi pri nas) in si privoščili to jed, opazujte, kako jo pripravijo: videli boste, da je prav to tisti trik, ki vse spremeni.

V raziskovanje, kako narediti res dober praženec, sem se podala po obisku dunajskega hotela The Amauris Vienna (več lahko preberete TUKAJ), kjer so mi za zajtrk ponudili naravnost nebeški šmorn. Tako imam za vas recept, za katerega zagotavljam, da je nekaj najboljšega.Spečemo ga kar v pečici, da res čudovito naraste, nato pa zaključimo na štedilniku. Še namig: na koncu uporabite čim bolj tanko kuhinjsko lopatko (lesena je že preveč debela), da boste ohranili napihnjeno strukturo tudi v manjših koščkih.

Šmorn iz pečice

žlica masla

3 jajca

2 žlici sladkorja

ščepec soli

vaniljev sladkor

3 žlice mleka

2 žlici moke

2 žlici rozin, namočenih v rum

Za konec

žlica masla

2 žlici sladkorja

sladkor v prahu

Priprava

Pečico vključimo na 180 stopinj. V ognjevarni ponvi, v kateri bomo spekli šmorn, raztopimo maslo. Ogenj ugasnemo. Jajca ločimo. Beljake posolimo in jih stepamo tako dolgo, da se belo penijo. Dodamo 2 žlici sladkorja in čvrsto stepemo. Rumenjake bledo stepemo, dodamo vaniljev sladkor, po želji lupinico limone, mleko in moko. Z mešalcem zmešamo do gladkega. Rumenjake prilijemo k beljakom in ročno vmešamo. Prelijemo v pripravljeno ponev, posujemo z rozinami in potisnemo v pečico za približno 15 minut, da se praženec zlato obarva in konkretno naraste. Ponev s puhastim biskvitom postavimo na srednje močan ogenj in ga z lopatko razdelimo na četrtine. Prvi dve četrtini prevrnemo na drugi dve, po prazni ponvi posujemo žlico sladkorja in dodamo pol žlice masla. Četrtinki praženca vrnemo nazaj in ponovimo še z drugima četrtinkama. Praženec s kuhinjsko lopatko razkosamo na manjše kose, ki bodo na spodnji strani že rjavo karamelizirali, in še malo pomešamo po ponvi. Razdelimo na dva krožnika in posujemo s sladkorjem. Lahko ponudimo z jabolčno čežano ali kakšno dobro domačo marmelado.

