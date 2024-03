To so najbolj umazani predmeti doma

V še tako čistem domu so predmeti, ki so bogato obloženi z bakterijami, maščobami in drugimi nečistočami. Večino uporabljamo vsak dan in se velikokrat sploh ne zavedamo, kako umazani so. Zato bi jim z vidika čiščenja morali res namenjati dovolj pozornosti. Tu je 11 najbolj umazanih predmetov doma.

Sol in limona za desko

Spužvaste gobice omogočajo bakterijam in glivam idealne razmere za razmnoževanje. Stalno so v stiku z ostanki hrane in vodo, praviloma se nimajo časa posušiti zaradi nenehne uporabe, njihova mehka in vpojna tekstura pa mikrobom ponuja odlično zavetje. Zato bi morali tisto, s katero pomivate posodo ali brišete površine, z novo nadomestiti vsaj enkrat na mesec, v vmesnem obdobju pa jo občasno pri najvišji temperaturi za dve minuti segrevati v mikrovalovki. Postopek pomori večino mikrobov na njej.

Enkrat na teden kljuke na vratih obrišemo z alkoholom.

Notranjost in predeli okoli odtoka v koritu, kjer je nemalo rež in utorov, so v kombinaciji s hrano in vlago kot nalašč za bakterije. Zato je treba korito po vsakem pomivanju temeljito očistiti, v odtok pa enkrat na teden nasuti sodo bikarbono in jo preliti z alkoholnim kisom.

Posteljnino zamenjamo enkrat na teden, peremo jo pri vsaj 60 stopinjah Celzija. FOTO: Biserka Stojanovic/Getty Images

Deske za rezanje so idealno okolje za množenje mikrobov. Naj bodo lesene ali plastične, v zarezah, ki jih pusti nož, se kopiči umazanija. Na deski za rezanje je lahko tudi do 200-krat več bakterij kot na deski straniščne školjke. Zato jih je dobro vsaj enkrat na teden posuti s soljo in zdrgniti s polovico limone. Pomembno je tudi, da se po pranju pred naslednjo uporabo temeljito posušijo.

Tudi v hladilniku se kljub nizkim temperaturam razmnožujejo bakterije. V predalu za sadje in zelenjavo pa tudi na policah, kjer je spravljena druga hrana. Hladilnik je treba očistiti vsaj na dva tedna, zamrzovalnik, kjer so temperature vendarle nižje in do bakterij manj prijazne, dvakrat ali trikrat na leto.

Ne pozabimo sifonov

V kopalnici je kljub rednemu zračenju visoka zračna vlaga, zato so tam idealne razmere za razvoj plesni. Ta se pojavlja na fugah, na zavesi za prhanje, na tuš kabini … Zato je treba celi kopalnici, zlasti pa bolj skritim in težje dostopnim kotičkom med čiščenjem namenjati posebno pozornost. Tudi ščetkam za zobe. Te naj ne bodo v bližini školjke, saj se bakterije med splakovanjem lahko prenesejo nanje, ščetke redno menjajte in pazite, da se bodo vlakna povsem posušila po vsaki uporabi.

Med čiščenjem kopalnice ne pozabite na rešetke zračnikov in na pokrovčke sifonov. Večina jih spregleda, a na njih so idealne razmere za množenje bakterij, čistiti jih je priporočljivo enkrat na mesec.

Na zaslonih sodobnih napravic se nabira ogromno nevidne umazanije. FOTO: Bebenjy/Getty Images

Na koncu še najbolj očitno: vece školjka in predeli okoli nje. Kot že rečeno, med splakovanjem se iz nje širijo mikrobi in pristanejo na površinah v bližini, zato jo je vedno priporočljivo pokriti z desko, ko potegnemo vodo, v vsakem primeru pa potrebujejo školjka in ploščice za njo ter ob njej temeljito čiščenje enkrat na teden.

Redno čistimo kljuke

Kljuke na vratih so v stalnem stiku z rokami tistih, ki doma bivajo, in onih, ki pridejo na obisk. Torej ni treba poudarjati, da so polne umazanije in mikrobov. Enkrat na teden jih očistimo z alkoholom.

Posteljnina morda ni tako čista, kot se zdi. Sploh če jo preredko menjate. Priporočljivo jo je prati enkrat na teden pri vsaj 60 stopinjah Celzija, vzglavnike pa vsake štiri leta zamenjati z novimi, vzmetnice na vsakih pet ali sedem let.

Vece školjka in ploščice za njo ter ob njej potrebujejo temeljito čiščenje enkrat na teden.

Za konec pa še tisto, brez česar v sodobnem svetu ne gre in nihče ne razmišlja, kako umazano je: elektronske napravice, tipkovnice, daljinski upravljalniki. Stalno so v stiku z rokami, pogosto odloženi na umazane površine in, sploh telefoni, v stiku z obrazom, na katerega se prenašajo bakterije. Teh je na zaslonih, če telefončkov ne čistite redno in temeljito, res zelo veliko.