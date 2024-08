Najbolj priljubljena otroška imena: za punčke tradicionalna, za dečke moderna

Vsako leto se na tisoče staršev po vsej Evropi sooči z eno najpomembnejših odločitev v življenju – izbiro imena za svojega novorojenčka. Ime ni le način identifikacije, s seboj nosi kulturni, zgodovinski in družinski pomen, pogosto pa tudi osebne preference in trende, ki se spreminjajo čez čas.

Nedavno je bil objavljen seznam najpogostejših otroških imen v 30 evropskih državah, ki razkriva zanimive trende med novopečenimi starši. Katera otroška imena so letos osvojila srca staršev po Evropi?

Najbolj priljubljena imena za dečke

1. Noah

2. Lucas

3. Aleksander

4. Oliver

5. Mohamed

6. Elias

7. Mateo

8. Gabriel

9. Danijel

10. Liam

Noah je najbolj priljubljeno deško ime v šestih evropskih državah, vključno z Nemčijo, Belgijo, Nizozemsko, Švedsko, Švico in Združenim kraljestvom. Ime Noah odraža sodobne trende in priljubljenost kratkih, a močnih imen, ki jih je enostavno izgovoriti in so globalno privlačna.

Najbolj priljubljena imena za punčke

1. Marija

2. Sofija

3. Hana

4. Izabela

5. Amelija

6. Jasmin

7. Ema

8. Emilija

9. Sara

10. Elizabeta

Pri deklicah je Marija absolutno najpogostejše ime, na prvem mestu je v Bolgariji, na Cipru, Finskem in Portugalskem. To ime simbolizira moč tradicije in kontinuiteto skozi generacije.

V Sloveniji v 2023. najbolj priljubljena Luka in Ema

Po podatkih Statističnega urada so starši fantke v 2023 najpogosteje poimenovali Luka, punčke pa Ema. Na drugem mestu sta Nik in Hana, na tretjem pa Filip in Zala. Med prvih deset so se uvrstili še: Jakob, Mia, Mark, Julija, Lovro, Sofija, Liam, Ela, Tim, Ajda, Lan, Vita ter Oskar in Mila.