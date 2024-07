Najbolj modne torbe tega poletja: cekarji (FOTO)

Letos izjemno priljubljeni cekarji iz rafije oziroma njene imitacije so prava poletna osvežitev. Namesto usnjenih torbic, ki v tej vročini ob lahkotnih kombinacijah res ne delujejo najbolje, izberite raje cekar.

Ti so namreč tako šik, da jih lahko nosimo tudi v mestu, za v službo in nikakor niso rezervirani zgolj za počitnice in plažo. Seveda pa bodo tudi v počitniških kombinacijah delovali odlično.

Nekaj posebnega je v cekarjih, hkrati so tako preprosti in tudi zelo šik. Morda pa jih obožujemo, ker nas v vsakem primeru, ne glede na to, kje smo, spomnijo na morje.

Za navdušenje nad cekarji se lahko zahvalimo modni hiši Loewe, ki vsako leto izdela nov dizajn torbe, ki obnori ljubiteljice mode. Cena teh vsako leto višja, a ker vemo, da cekar le ni tako brezčasen, kot so lahko usnjene torbice, smo danes izbrali dostopnejše različice. Preverite naš modni izbor TUKAJ - na Onaplus.si.