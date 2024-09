Na toliko časa bi morali zamenjati svoj vzglavnik, pravijo strokovnjaki

Pravilno izbran vzglavnik lahko bistveno vpliva na kakovost spanja. Pomembno je, da izberemo takšnega, ki nam je pisan na kožo, nam mudi udobje in je narejen iz zdravju prijaznih materialov. Ljudje, ki spijo na boku, običajno potrebujejo trši vzglavnik, ki podpira glavo in vrat, medtem ko tisti, ki spijo na hrbtu ali trebuhu, morda potrebujejo mehkejši vzglavnik, ki glave ne dviguje preveč. Vzglavniki igrajo celo pomembno vlogo pri preprečevanju smrčanja, saj lahko nepravilna podpora vratu povzroči zoženje dihalnih poti in posledično precej glasen pretok zraka čeznje.

Več na deloindom.si.