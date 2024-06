Motita jih cena in doseg: toliko Slovencev bi o nakupu električnega avtomobila razmislilo

Tretjina Evropejcev, ki so sodelovali v raziskavi Evropske opazovalnice za alternativna goriva (EAFO), razmišlja o nakupu popolnoma električnega avtomobila v naslednjih petih letih. V Sloveniji je ta delež znašal 16 odstotkov; slovenski anketiranci so za takšen avtomobil pripravljeni odšteti 20.000 evrov. V raziskavi EAFO je sodelovalo okoli 19.000 evropskih voznikov iz 12 držav, od tega 2000 takšnih, ki že vozijo električni avtomobil na baterijski pogon, in 17.000 takšnih, ki e-vozila ne vozijo. Pri raziskavi je sodelovalo tudi 1317 prebivalcev Slovenije.

Med vozniki brez električnih avtomobilov jih je 57 odstotkov odgovorilo, da bi v kratko-, srednje- ali dolgoročnem obdobju razmislili o nakupu popolnoma električnega avtomobila. Na drugi strani jih 18 odstotkov ni bilo prepričanih, ali bi kupili baterijski električni avtomobil, četrtina vprašanih pa je odgovorila, da takšnega avtomobila ne bi kupila. V Sloveniji bi o nakupu električnega avtomobila razmislilo 43 odstotkov vprašanih, prav toliko pa jih je tudi odgovorilo, da takšnega avtomobila ne bi kupili. Kot glavno prednost popolnoma električnih avtomobilov so vprašani navedli zmanjšanje izpustov, kot največjo slabost pa njihovo visoko ceno – pa tudi premajhen domet.