MOS 2024: Sejem v znamenju trajnostnih rešitev in digitalizacije

Danes je vrata odprl 56. sejem MOS, ki poteka med 18. do 22. septembrom na razstavišču Celjskega sejma. Program je razdeljen na pet segmentov: Dom, Tehnika in digitalizacija, Turizem, B2B in Plus. Na razstavnih prostorih in spremljajočih dogodkih je poudarek na izobraževalnih vsebinah, rešitvah za pomanjkanje kadrov v gospodarstvu in priložnostih, ki jih družbi in gospodarstvu prinašata digitalizacija in umetna inteligenca, obiskovalci pa lahko poiščejo odgovor na vprašanja, povezana z domom in energetsko učinkovitostjo, v brezplačnih tematskih svetovalnicah mreže Ensvet, ki deluje pod okriljem Eko sklada.

Več na deloindom.si.