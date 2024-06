Mladi krompir: tako ga je najbolje pripraviti

Mladi krompir, ki ga imamo na voljo pozno spomladi in zgodaj poleti, je izjemno okusen. Ker je hitro pripravljen, se pogosto znajde na poletnem jedilniku, najboljši pa je pečen, bodisi v pečici bodisi v ponvi, seveda ga lahko tudi kuhamo.

Na vrhu po priljubljenosti med sortami najdemo kifeljčarja, ki ga prepoznamo po značilni rogljičasti obliki, meso pa ima lahko belo ali rumeno. Tako kot tudi sicer velja za krompir, je lupina mladega užitna, vendar ni odveč pripomniti, da se v vrhnji plasti nabirajo škodljive snovi, če je bil obdelan s kemičnimi snovmi. Da bomo brez skrbi, raje izberimo takšnega iz ekološke pridelave.

Lupina mladega krompirja je zelo tanka in nežna, tako da jo odstranimo že, če gomolje bolj grobo ščetkamo. Sicer pa velja, da ga zgolj speremo pod tekočo vodo in odstranimo morebitne zelene in poškodovane dele, ščetkamo pa le po potrebi. Namesto ščetke lahko uporabimo tudi gobico, kakršno sicer uporabljamo za posodo.

...

Kako se ga lotimo

Očiščen krompir, kot rečeno, spečemo ali skuhamo. Pri slednjem upoštevajmo, da je mlad kuhan zelo hitro, tako da se le dvakrat obrnemo po kuhinji in bo že razkuhan. Popokala bo tudi lupina, da bi to preprečili, damo krompir kuhat v hladno vodo. Počasi ga segrejemo do vrelišča, potem pa zmanjšamo ogenj, voda naj le brbota. Kuhanega takoj precedimo in nepokritega pustimo v cedilu, da odvečna voda izpari. Tudi če bi radi jedli pečenega, ga lahko najprej pokuhamo, le na hitro prevremo, odcejenega pa stresemo na vroče olje ter hrustljavo zapečemo. Tudi če ga ne pokuhamo, ga stresemo na pomaščen pekač, saj se bo v nasprotnem primeru izsušil.

...

Recepti

Mladi krompir odlikuje prijeten in nežen okus, zato se dobro znajde v kombinaciji z izrazitimi dodatki. Pečemo ga skupaj z v oljčno olje namočenim rožmarinom, pečenega posujemo s sesekljanim peteršiljem. H kuhanemu ponudimo zeliščno skuto, ki jo začinimo po svojem okusu. Česnova je nekoliko pikantna, namesto česna lahko uporabimo svežo čebulo, ljubitelji pekočega pa lahko dodajo čili ali pekočo papriko v prahu.