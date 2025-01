Mini prigrizki za ljubitelje španske kulinarike

Tako je Elisabeth Luard zapisala v kuharici Tapasi, ki je v slovenščini sveže izšla pri založbi Didakta.

V njej je več kot sto receptov za najbolj priljubljene in prepoznavne zalogaje iz Španije, od preprostih prigrizkov, kot so soljeni mandlji in kruh z oljčnim oljem in česnom, do bolj zapletenih jedi, kot so ocvrte sardele, jagnječja rebrca s papriko in goveje meso v rdečem vinu.

V pokušino so tukaj štiri mini pojedine, da razveselijo čute.

Ocvstki s puršutom in sirom (Delicias de jamón y queso)

»Jed za tiste, ki se jim mudi, je kombinacija pain perdu, izgubljenih kruhkov, in croque monsieur, popečenega sendviča – lepa, hrustljava in okusna.«

Potrebujemo (za 8 majhnih sendvičev/za 2 osebi kot lahek poletni obrok):

8 rezin kruha

približno 4 rezine pršuta serrano

približno 4 rezine zrelega sira mančego

1 veliko jajce

2 žlici mleka

4–5 žlic oljčnega olja

sol in poper

Ocvstki s puršutom in sirom Foto: Tapasi/založba Didakta

Priprava:

Iz kruha, pršuta in sira naredimo sendviče in jih razrežemo na četrtine. Jajce stepemo z mlekom in začnimo s soljo in poprom.

Sendviče potopimo v jajčno zmes.

Ocvremo jih na olju in vmes enkrat obrnemo, da se na obeh straneh zlato rjavo obarvajo.

Postrežemo vroče, prebodene z zobotrebci.

Piščanec z rdečo papriko (Pollo chilindron)

»Ta sočna jed iz aragonske Zaragoze se pripravlja tudi iz puste gorske jagnjetine. Mleto papriko lahko nadomestite z nekaj ñorasi – posušenimi rdečimi paprikami v obliki zvončkov, ki se bodisi raztrgajo na koščke bodisi namočijo in se nato v jed postrga samo škrlatna pulpa.«

Potrebujemo (za 12 tapasov/za 3–4 osebe kot glavna jed):

750 g piščanca v kosih

4 žlice oljčnega olja

4–5 strokov česna, grobo sesekljanih

3 žlice na kocke narezanega pršuta serrano ali puste slanine

1–2 žlici sladke paprike

1 žličko pekoče paprike ali čilija v prahu

2–3 rdeče paprike, brez semen in narezane na trakove

500 g zrelih paradižnikov, olupljenih in narezanih

sol in poper

Piščanec z rdečo papriko Foto: Tapasi/založba Didakta

Priprava:

Piščančje kose razrežemo na koščke, tako da s kladivom močno udarimo po težkem nožu in presekamo kost (sliši se brutalno, a deluje): stegna, bedra in perutničke razdelimo na pol, prsi na četrtine.

V globoki kozici segrejemo olje. Vstavimo koščke piščanca, česen in čebulo ter nežno pražimo, dokler se meso in zelenjava ne obarvata.

Potisnemo na stran (ali vzamemo iz ponve in prihranimo) ter dodamo pršut in trakove paprike.

Pražimo, dokler se paprika ne zmehča in nekoliko karamelizira.

Potresemo s papriko ali čilijem v prahu, dodamo paradižnik in vse skupaj pokuhamo ter pretlačimo z vilicami.

Kose piščanca vrnemo v omako.

Znižamo temperaturo, tesno pokrijemo in dušimo 25–30 minut, dokler se piščanec ne zmehča, omaka pa zgosti.

Ob koncu kuhanja odmaknemo pokrov in pokuhamo, da se sokovi zgostijo. Pokusimo in dodamo sol in poper.

Postrežemo kot tapas na posameznih krožnikih, s kruhom, s katerim lahko poberemo drobne koščke in popivnamo omako.

Špinačna tortilja (Tortilla de espinacas)

»Ta valencijska tortilja je odličen tapas svežega okusa. Je ena mojih najljubših izbir za lahka poletna kosila.«

Potrebujemo (za 12–15 za grižljaj velikih kock/za 2 osebi kot glavna jed):

4 velike pesti špinače

1 žlico popraženih pinjol

4 jajca

2 žlici oljčnega olja

sol in poper

Špinačna tortilja Foto: Tapasi/založba Didakta

Priprava:

Špinačo operemo, listom odstranimo trda stebla. Stresemo jo v veliko ponev in na močnem ognju na kratko podušimo v vodi, ki se je pri pranju oprijela listov.

Takoj ko listi ovenijo, jih ožamemo in preložimo v cedilo. Iztisnemo še preostalo vodo in jih sesekljamo.

Jajca z vilicami razžvrkljamo s soljo in poprom. Vmešamo špinačo in popražene pinjole.

V majhni ponvi za omlete segrejemo olje in vlijemo jajčno mešanico.

Pečemo kot debelo palačinko, podobno kot krompirjevo tortiljo, pri čemer jo enkrat obrnemo in z lopatico popravljamo ob strani, da ohranimo čvrst rob.

Postrežemo toplo ali hladno, narezano na koščke v velikosti grižljaja, v katere zabodemo zobotrebce.

Šampinjoni na žaru s česnom in rožmarinom (Champiñones a la parrilla)

»V ta recept sem vključila rožmarin, da bi dodala okus andaluzijske makije, kjer jeseni in spomladi nabirajo divje rastoče gobe. Poleg običajnih najdišč na vlažnih travnikih te rade uspevajo tudi na območjih, ki so jih prizadeli gozdni požari.«

Potrebujemo (za 8 za grižljaj velikih tapasov/za 2 osebi kot predjed):

250 g šampinjonov (z večjimi klobuki)

1–2 debela stroka česna

1 žličko posušenega rožmarina

2 žlici oljčnega olja

sol in poper

kvadratne rezine kruha, za postrežbo

Šampinjoni na žaru s česnom in rožmarinom Foto: Tapasi/založba Didakta

Priprava:

Gobe obrišemo in jim bete prirežemo ob robu klobuka. Odrezke zavržemo. Gobe z beti navzgor razporedimo na ploščo ali rešetko žara.

Česen drobno sesekljamo. Klobuke gob potresemo s sesekljanim česnom in rožmarinom, pokapamo z oljčnim oljem, solimo in popramo.

Pečemo na žaru na visoki vročini, dokler se sokovi ne izločijo in so klobuki vroči.

Postrežemo jih na kvadratkih svežega kruha, prebodene z zobotrebcem.

Vir: Tapasi/založba Didakta