Mijavkanje je lahko znak težav

Odrasle mačke se med seboj sporazumevajo z govorico telesa. Mijavkanje je rezervirano za ljudi, saj kot kaže, ne znamo razbrati mačjih telesnih znakov. To je osnovni način komunikacije mačke s skrbnikom in ni razlog za skrb. Nekatere so zelo komunikativne, druge manj, vse pa imajo rade interakcijo s skrbnikom. Kadar mijavka pogosteje kot običajno, pa lahko to kaže na določene težave.

Nekatere pasme so bolj zgovorne kot druge. FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Razlogi za oglašanje

Kadar mačka mijavka, ko gre na vodo, ima lahko težave z uriniranjem. Tudi ledvična bolezen je lahko vzrok za mijavkanje, še posebno če opazite tudi, da nima teka in da veliko pije. Hiperaktivna ščitnica je pogost problem pri starejših mačkah. Mačke, ki trpijo za to motnjo, veliko mijavkajo, izgubljajo težo in so nemirne. Mačja kognitivna disfunkcija je nekaj podobnega, kot je pri človeku alzheimerjeva bolezen. Žival se začne vesti nenavadno, med drugim tudi pretirano mijavka. Kadar izgubi sluh ali vid, postane mačje mijavkanje glasnejše. Če se veliko oglaša, preverite, kako je s temi čutili. Morda mačka mijavka zgolj zato, ker želi pritegniti vašo pozornost. Morda je lačna ali pa ji je dolgčas, morebiti se počuti osamljena. Oglašajo se tudi, kadar so pod stresom, na primer, ko jih peljete k veterinarju. Pogostost mijavkanja je odvisna tudi od pasme – siamske in bengalske mačke ter sfinge so zelo glasne. Nekastrirane sicer postanejo izjemno glasne v obdobju parjenja.

Glasno mijavkanje je lahko znak, da je prišla sezona parjenja. FOTO: Maximkabb/Getty Images

Nočno mijavkanje

Mačke so ponoči bolj aktivne kot podnevi, zato jim je, medtem ko vi spite, pogosto dolgčas. Lahko vas le opozarjajo, da se želijo igrati ali pa bi rade nekaj hrane. Pomembno je, da lastniki nočnega mijavkanja ne nagrajujejo s pozornostjo ali hrano, saj jih bo mačka v tem primeru še naprej zbujala. Mladički običajno mijavkajo več kot odrasle mačke, saj še razvijajo komunikacijske veščine. Večinoma izražajo potrebo po hrani, pozornosti ali igri. Kadar veliko mijavka, bodite pozorni na druge morebitne znake slabega zdravstvenega stanja ali stiske. Če menite, da z njo nekaj ni v redu, jo peljite k veterinarju.

Oglašanje v visokih tonih kaže na stisko.

Mačji jezik

Tako kot ljudje uporabljamo različne besede, tudi mačke uporabljajo različne glasove z različnimi pomeni. Kratek mijavk pomeni preprost pozdrav, medtem ko daljše mijavkanje kaže na zahtevo po hrani ali izpustu ven. Mijavkanje v visokih tonih kaže na stisko, kot sta bolečina ali jeza. Mačke z ljudmi komunicirajo tudi s predenjem. Navadno to počnejo, kadar so zadovoljne in vesele, vendar pa se občasno pri nekaterih predenje pojavi tudi, kadar so razdražene.