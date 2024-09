Mateja Reš: lastnica najbolj slavnega gorenjskega vrta

Na njem bujno rastejo zelenjava, maline in robide, iz čebelnjaka brenči. Kokoške lenobno kljuvajo po travniku in pisane vrtnice se bahavo poslavljajo od poletja. Za ta košček zemlje, imenovan Vrt okusov, že skoraj desetletje skrbi Mateja Reš. Sodeluje z bližnjimi restavracijami, omenjenimi v Michelinovem vodniku, njena ekološka kmetija je na kratko opisana tudi v popotniškem vodniku Lonely Planet.

»V mladosti nisem bila ravno goreča privrženka dela z zemljo. Veljala sem za bolj sanjavo, celo leno. Po drugi strani pa sem bila od nekdaj človek akcije in izzivov,« pove Mateja Reš. Če bi ji, najstnici, kdo rekel, da bo v odraslih letih obdelovala hektar velik vrt, ki je znan daleč naokoli in dobavlja sezonske sestavine tudi kranjskogorski restavraciji Milka (dve Michelinovi zvezdici), blejski Restavraciji 1906 (Michelin Selected) ter restavracijama Špica na Bledu in Sunrose 7 v Bohinjski Bistrici, bi zgolj nejeverno zmajala z glavo in si mislila svoje.

...

Zanimivo: najzgodnejši spomini Mateje Reš pa segajo ravno na kmetijo. V otroštvu je pomagala na domačiji, ki jo je vodila njena stara mama. »V mojih zgod­njih najstniških letih je oče podedoval kmetijsko zemljo v Mošnjah pri Radovljici in ustvarili smo kmetijo, ki je prerasla v Vrtnarijo Reš. Kot odraščajoče dekle sem pomagala pri gradnji kmetije in delu na njej. V kuhinji pa sem rada pripravljala predvsem sladke jedi, medtem ko je bila moja mama mojstrica na vseh področjih samooskrbe. Še danes ne vem, kako je zmogla – delala je kot učiteljica, bila mati trem otrokom, obdelovala je vrt in skrbela za kmetijo ter tako zelo obvladala shranjevanje živil, da je bila naša družina skorajda povsem samooskrbna. Šele zdaj se zavedam, koliko delovnih navad sem pridobila v zgodnjem obdobju življenja,« pravi sogovornica, ki je odtlej počela že marsikaj – kot inženirka lesarstva je, denimo, delala v lesnopredelovalnem podjetju LIP Bled.

»Pozneje sem bila pol leta zaposlena v tovarni vhodnih vrat, nato pa se je pred 26 leti, ko sem prvič postala mama, v meni povsem spontano prebudila želja, da poskrbim za svojo družino na podoben način, kot je to počela moja mama. S podporo moža Romana in starejše sestre Ruth, ki je bila moj navdih, ter moje druge sestre in prav tako velike vzornice Nataše, ki v Spodnjih Gorjah z družino vodi mlečno kmetijo Repečnik, sem se podala v nove, kulinarične vode. Skoraj dve desetletji sem združevala poklice mame, kuharice, pisateljice, predavateljice, moderatorke in prodajalke.« V tistem obdobju je na lokalnem radiu vodila oddajo Triglavski zeleni vrtiček, izdala je nekaj kuharskih knjig in pisala članke za različne revije, med drugim našo Odprto kuhinjo.

...

...

Ribez, zelišča, vrtnice

Nov preobrat se je zgodil pred osmimi leti, saj je družina kupila dober hektar zemlje: »Za Zgornje Gorje, od koder prihaja moževa družina, velja, da tu dobro uspeva ribez, in z njim smo začeli. Drugih načrtov sprva nismo imeli, saj nisem človek vizije, ampak sem bolj spontana.«

Na novem koščku zemlje so kmalu začele uspevati različne rastline z vrtnarije Reš: dodali so maline, robide in aronijo. Pestrost so obogatila še zelišča: »Na Bledu se je tedaj začel razvoj lokalne blagovne znamke Bled Local Selection in pokazala se je priložnost za izdelavo blejskega čaja, saj sem v tistem obdobju imela veliko zelišč.« Poleg naštetega vrt zapolnjuje zares raznolika zelenjava, medtem ko je na robu, tik ob učnem čebelnjaku, za katerega skrbi lokalno čebelarsko društvo, travnik za dvajseterico kokošk. Zadnja pridobitev Vrta okusov so vrtnice – Mateja Reš jih ima več kot 20 sort, iz njih izdeluje različne dobrote, med drugim mamljivo dišeč žele.

...

...

Vsega po malem

Na trenutno verjetno najbolj znanem gorenjskem vrtu si lahko v zadnjem obdobju privoščite tudi doživetje, imenovano Vrt okusov in občutkov: sprehod po vrtu in pokušanje dobrot, pripravljenih v kuhinji pod kozolcem, kjer potekajo tudi redne kuharske delavnice. In prav tu, v kuhinji, ki stoji pod tako imenovanim kozolcem na kozla, ob robu posestva, je nastala jed, ki vam jo predstavimo v prihodnjih dneh. Pri­pravil jo je Aleš Fende, ki vodi blejsko Restavracijo 1906. Ne brez razloga: Mateja Reš mu redno dostavlja nekaj zelenjave, predvsem pa jagodičevje in zelišča, s katerimi ustvarja sodobno zasnovane jedi v restavraciji blejskega Hotela Triglav, ki jo Michelinov vodnik priporoča v kategoriji Selected.

Podobno je s chefom Davidom Žefranom iz kranjskogorske Restavracije Milka, ki nosi dve Michelinovi zvezdici: »Lani spomladi se je prvič oglasil pri meni. Pogovorila sva se, kaj bi rad imel in kaj mu lahko ponudim. Odtlej je tu vsak teden on ali nekdo iz njegove ekipe – na vrtu pobere tisto, kar potrebujejo v restav­raciji. Ničesar nimam v obilju, imam pa marsikaj in vsega po malem.«

In ravno ta pisanost Vrta okusov je na kratko zajeta v že omenjenem vodniku Lonely Planet, kjer so zapisali nekako takole: »Z raznolikimi izkustvi, med katerimi so sprehod po vrtu, kuharski tečaji in čebelarske delavnice, Mateja svojim gostom omogoča, da se sprehodijo naokoli in poskusijo, kar jim srce poželi.«

...

...

Priporočamo še: Liogarden: navdihujoča zgodba o shranjevanju hrane