Marko Grobelnik: Umetna inteligenca še ne more nadomestiti diktatorjev, lahko pa jim da moč

Pogovarjali smo se o eksponentno hitrem napredku umetne inteligence, strahovih in prednostih, predvsem pa o prihodnosti delovne sile. Gospod Grobelnik, nas že lahko začne grabiti panika? Nikakor. Zakaj se zdaj o umetni inteligenci sploh pogovarjamo? Zato, ker se je novembra 2022 s pojavom ChatGPT zgodil izjemen preboj. Kar naenkrat lahko počnemo stvari, o katerih smo nekoč le sanjali. Ideje o generativni umetni inteligenci so se kuhale zadnjih 15 let, zdaj pa smo jo naenkrat dobili v roke vsi, ne le izbranci, in z njo lahko počnemo izjemne stvari. Razlogov za zadovoljstvo je zatorej obilo,...