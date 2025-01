Manj je več pri opremi doma

Opremljanje naših domov je v bistvu lepo popotovanje, ki pa se lahko kaj hitro sprevrže v nočno moro. Sploh če se kos pohištva nikakor ne ujema. Odločitve pri opremljanju je lahko sprejemati, pravzaprav so videti povsem enostavne, a kaj ko lahko prostor že zaradi ene same nepremišljene poteze postane nepopoln, še več, kaotičen.

Ker se vsakršne spremembe navadno ne odpravljajo čez noč, postanemo nenadoma talci pohištva, ki se ne ujema, ali pa amatersko napeljane razsvetljave. Kot rečeno, čeprav majhni, lahko napačni koraki pomembno vplivajo na videz prostora in tudi naš občutek. Je pa tudi res, da lahko že nekaj hitrih prilagoditev naš dom spremeni (ponovno) v elegantnega, funkcionalnega in edinstvenega. Naj na tem mestu osvetlimo nekaj najpogostejših napak, ki se zgodijo.

Preveč slogov, kilavo dete

Vsi smo bili verjetno na tem, da smo želeli ustvariti prijeten in eleganten dom, na koncu pa imeli paleto kosov pohištva, ki preprosto niso šli skupaj. Nasvet: bodimo pozorni na mešanje različnih slogov. Mešanje različnih stilov lahko privede do sicer čarobnega, žal pa tudi kaotičnega videza. Strokovnjaki predlagajo, da se držimo zgolj enega oziroma največ dveh različnih slogov; tako bo vse skupaj videti veliko bolj povezano.

Ravno prav velika preproga je pomemben element, s katerim lahko dosežete eleganco v svojem domu.

Naslednja težava je zanemarjanje pravšnje osvetlitve. Veliko prikladnejši je slojevit pristop: kombinacija namiznih svetilk, talne razsvetljave, poudarjenih luči in celo sveč bo ustvarila želen, topel in vabljiv občutek. Glede na to, da bi bilo idealno, če bi imeli v vsakem prostoru tri različne vrste osvetlitve – ambientalno, opravilno in poudarjeno –, ne vztrajajmo le pri klasični, preostri in enolični.

Naslednja pogosta napaka, ki se rada zgodi, je uporaba pohištva, ki je preveliko ali pa premajhno. Še posebno je treba paziti pri preprogah pa tudi pri izbiri nekaterih drugih večjih kosov, kot sta jedilna miza ali kavč. Zato raje večkrat izmerimo in preverimo, preden se podamo v nakup večjih kosov pohištva.

Naslednji nasvet: manj je pogosto več. Zbirka vaz ali sveč oziroma česar koli drugega bo prišla do veliko lepšega izraza, če bodo v njej zastopani le najlepši in izbrani kosi.

Že nekaj hitrih prilagoditev lahko dom spremeni v elegantnega, funkcionalnega in edinstvenega.

Tekstura za značaj

Pomembne so tudi zavese. Tiste neposredno nad oziroma ob okenskem okvirju vizualno naredijo prostor ožji, kot je. Zato se priporoča, da palico za zavese obesimo nekaj centimetrov pod letvijo: nenadoma se bo zazdelo, da je soba višja in večja.

Ko opremljate dom, imejte v mislih, da manj pomeni več.

Pomembna je tudi tekstura. Zaradi pomanjkanja te lahko prostor deluje ravno in brez navdiha, ne glede na to, kako dobro je opremljen. Tekstura je namreč ključ do globine in značaja. Zato lahko mirno mešamo različne materiale, kot so les, kovina, kamen in tekstil. Že nekaj tako preprostega, kot je pletena košara ali žametna blazina, lahko povzdigne dizajn vašega doma.

Spomin na trenutek, ko smo v trgovini izbirali barvo, ki nam je bila tako všeč, potem pa smo bili doma šokirani, saj je bila na stenah videti povsem drugače, je pri marsikom še vedno živ. Rešitev? Najbolje bi bilo, da bi na steno naredili veliko testno ploskev ter jo nekaj časa opazovali, saj že sama osvetlitev spreminja videz našega prostora, kaj šele barvnih kontrastov.