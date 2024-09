Malce drugačna forda, ki seveda ne bosta poceni

Ameriški Ford je predstavil še dve električni novosti, ki nosita ikonični imeni iz njegove avtomobilistične zgodovine. A tokrat ne gre za vozila s štirimi kolesi, ampak le z dvema: e-kolesi bronco in mustang. Razvili so ju v sodelovanju z družbo N+, kjer so nekaj podobnega naredili že v navezi z ekipo formule ena Mercedes-AMG.

Dvokolesni mustang bo namenjen predvsem vožnji po cestah, bronco pa bo električno gorsko kolo, kar se nekako ujema s filozofijo avtomobilskih izvirnikov; obe kolesi bosta polnovzmeteni. Bronco bo opremljen s 750-vatnim motorjem, ki ponuja 85 Nm navora za premagovanju najhujših klancev, opremljen pa bo s terenskimi Pirellijevimi pnevmatikami. Sedež naj bi bil bolj motociklističen, kolo naj bi z električno pomočjo doseglo 40 km/h, baterija pa naj bi zadoščala za od 80 do 90 kilometrov, kar bo seveda zelo odvisno od načina vožnje. Enak motor bo vgrajen v dvokolesnega mustanga, ki pa bo opremljen s klasičnim kolesarskim sedežem.

Kolesi seveda ne bosta poceni. Bronco se bo na drugi strani luže prodajal za 4500 dolarjev (malo manj kot 4100 evrov), mustang pa za 4000 dolarjev (okoli 3600 evrov). Prednaročila so že na voljo, dostava je predvidena v oktobru. Kolesi bosta na prodaj le v ZDA, evropske izdaje najverjetneje ne bomo videli.