Lani kar nekaj odpoklicev motornih vozil

Nič novega ne bomo povedali, če rečemo, da izdelkov brez napak ni. Tudi avtomobili se seveda kvarijo, in ko je zadeva resna v smislu varnosti, obstajajo evropske zahteve, ko je takšne stvari nujno izredno popraviti. Včasih smo govorili o vpoklicih, zadnja leta pri nas prevladuje izraz odpoklic, v tujih jezikih to poznamo kot recall, rückruf, richiamo …

Več kot prej

Po podatkih spletne strani Car recalls EU, ki se zbirajo v sistemu European Safety Gate, doslej znanem kot Rapex, je bilo lani v Evropski uniji 283 odpoklicev motornih vozil, kar nekaj deset več kot leta 2022. Tako lani kot predlani je imel največ odpoklicev Mercedes-Benz, za njim pa Peugeot in BMW. Po številu odpoklicanih modelov je bil z dvajsetimi na vrhu Mercedes, sicer skupaj z BMW.

249 modelov je bilo odpoklicanih, nekateri večkrat.

Odpoklice je imelo skupno 46 avtomobilskih znamk. Po industrijskih skupinah je na prvem mestu Stellantis (predvsem Citroën, DS, Opel in Peugeot), skoraj 30 odstotkov jih je odpadlo nanje. Seveda je več odpoklicev pri proizvajalcih, ki imajo več izdelkov, po drugi strani pa velja, da se napake dogajajo tudi pri zelo dragih avtomobilih. Vseh modelov, ki so jih lani odpoklicali, je bilo 249. Nekateri so morali na izredno popravilo večkrat, med njimi sta bila z devetimi odpoklici največkrat na popravilo klicana peugeot 208 in DS7 crossback.

Po industrijskih skupinah je po odpoklicih s skoraj 30 odstotki vodil Stellantis. FOTO: Gonzalo Fuentes/Reuters

Proizvajalec je dolžan izdelek odpoklicati, kadar njegova uporaba ogroža zdravje, varnost ali okolje. Safety Gate navaja najpogostejša tveganja, to so poškodbe (213), požar (71) in okolje (15). V bazi spletne strani Car recalls imajo še podrobnejšo klasifikacijo, po tej so najpogostejše okvare povezane z motorjem, zračnimi blazinami, zavorami, elektroniko in programsko opremo, vzmetenjem, krmiljenjem in deli karoserije.

Dolžnosti proizvajalca

Kot so nam povedali na agenciji za varnost prometa, odpoklic pride od proizvajalca, ko ugotovi takšno ali drugačno napako. Na ministrstvu za infrastrukturo navajajo, da pooblaščeni zastopnik oziroma distributer v Sloveniji, ko prejme obvestilo iz omenjenega sistema ali od proizvajalca, na podlagi zakona o motornih vozilih pošlje na ministrstvo, pristojno za promet, obrazloženo pisno zahtevo za pridobitev podatkov o lastnikih oziroma uporabnikih vozil.

Odpoklic je nujen, kadar uporaba izdelka ogroža zdravje, varnost ali okolje.

Lastnik vpoklicanega vozila se je na odpoklic dolžan odzvati. Zakon določa, da mora na zahtevo proizvajalca v predpisanem roku omogočiti izvedbo vseh popravljalnih ukrepov na vozilu, če ga uporablja, registrira ali podaljša veljavnost prometnega dovoljenja. Vozila, na katerem po odpoklicu niso izvedeni popravljalni ukrepi, ni mogoče registrirati oziroma zanj ni mogoče podaljšati veljavnosti prometnega dovoljenja.