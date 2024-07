Kultni sladoled Planica praznuje 50 let: se še spomnite prvih embalaž?

Planica, Planica – le kdo je ne pozna? Pravzaprav bi se bilo bolje vprašati, le kdo ga ne pozna, priljubljenega sladoleda Planica, ki letos praznuje okroglih petdeset let. Ob tako visoki obletnici smo Majo Kalan Pongrac, ki pri Ljubljanskih mlekarnah skrbi za odnose z javnostmi, poprosili za nekaj zanimivosti iz bogate zgodovine tega kultnega sladoleda.

In že prva informacija je nadvse zanimiva in nakazuje, zakaj je sladoled dobil takšno ime: »Po pripovedovanju nekdanje sodelavke, ki se je v mlekarni zaposlila ravno leta 1974, je bila prva planica v obliki skakalnice, imela je celo utore, ki so predstavljali sledi skakalnih smučk. Ime je nastalo v času velike popularnosti smučarskih skokov v Planici, kjer je leto 1974 zaznamoval kar 177 metrov dolg smučarski skok Walterja Steinerja, pri čemer je skakalec padel in tako ni dosegel svetovnega rekorda, je pa spodbudil inovacije na letalnici in pravo skakalno revolucijo.«

Razlika med sladolednimi mesti

In zakaj je mešanca pred pol stoletja zajela ravno vaniljev, čokoladni in jagodni sladoled? »Ker so to najbolj priljubljeni okusi sladoleda po vsem svetu. Po vrstnem redu: vanilja, čokolada, jagoda,« pojasni Kalan Pongračeva.

Mimogrede: ste se kdaj vprašali, kakšna je razlika med sladoledi, poimenovanimi po slovenskih mestih? »Razlika je v okusih oziroma kombinacijah okusov. Otočec: kakav in vanilja. Piran: čokolada/vanilja/vanilja in čokolada/jagoda in vanilja. Planica pa je vedno v treh okusih, pri čemer smo v zadnjih letih pripravili najrazličnejše kombinacije, denimo belo, čoko, rajsko, gozdno ...« je kombinacije opisala sogovornica in dodala, da je najnovejša povezana z ledeno kavo: kava, burbonska vanilja in smetana.

Priljubljeni in hkrati najbolj prodajani sladoled Ljubljanskih mlekarn je svojo pot torej začel v obliki skakalnice, nato pa se je ovil v litrsko kartonasto embalažo, ki se je kasneje spremenila v plastično. Ta embalaža se, tudi ko iz nje izgine sladoled, dostikrat zadržuje v naših hladilnih skrinjah, saj jo varčne gospodinje rade uporabijo za shranjevanje sarm, filanih paprik, golaža in podobnih enolončnic.

V Ljubljanskih mlekarnah od leta 1974 izdelujejo planico. Foto: Anže Petkovšek

Tudi na palčki in v lončku

Ker so bili trije okusi vsa ta desetletja izredno priljubljeni, so leta 2012 v Ljubljanskih mlekarnah dodali še planico na palčki, v zadnjem obdobju pa so predstavili še ovalni kartonasti lonček, ki je po besedah Maje Kalan Pongrac »namenjen vsem, ki sladoleda niso pripravljeni deliti z družinskim člani ali drugimi priskledniki«.

Sodelavci Ljubljanskih mlekarn so obletnico kultnega sladoleda sicer že proslavili in dali pobudo za jubilejno izdajo planice z obogateno recepturo: burbonska vanilja, jagoda z delci jagod, čokolada z delci čokolade.

Če za konec omenimo še najdražjo: leta 2021 so v Ljubljanskih mlekarnah izdelali en primerek nostalgične Planice v kartonu in ga na dobrodelni dražbi prodali za kar 410 evrov. Zakaj v kartonu? Ker je bila sprva planica pakirana v kartonsko embalažo, česar se je Slovenci srednje in starejše generacije še kako dobro spomnimo.

Na začetku so jo pakirali v kartonaste škatle. FOTO: Arhiv Ljubljanskih Mlekarn

Praznovanje 50-letnice priljubljenega sladoleda. Foto: Anže Petkovšek

