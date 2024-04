Kremni sir za lahke sladice

Maskarpone je italijanski sveži kremni sir, narejen iz smetane in vinske ali citronske kisline. Tradicionalni mlečni izdelek ima dolgo zgodovino, ki sega vse do 16. stoletja. Recept je dokaj preprost, tako da ga lahko brez težav pripravimo v domači kuhinji, seveda pa lahko kupimo tudi industrijsko pripravljenega. Preden ga damo v nakupovalni voziček, preverimo embalažo, da ni slučajno poškodovana.

Maskarpone je kremast sir, pripravljen iz smetane. FOTO: Repinanatoly/Getty Images

A vrnimo se k domačemu. Pol litra sladke smetane segrejemo malo pod vrelišče, na dobrih 80 stopinj, in ji dodamo čajno žličko svežega limoninega soka. Kuhamo pet minut in odstavimo. Po petnajstih minutah vlijemo v cedilo, ki smo ga obložili z gosto gazo ali kuhinjsko krpo, ohladimo na sobno temperaturo in odcedimo. Kar v krpi postavimo v hladilnik in naslednji dan še enkrat odcedimo. Če ga ne porabimo takoj, ga spravimo v zaprte kozarce, v hladilniku bo zdržal en teden. Podobno velja za kupljenega, zaprtega lahko hranimo do datuma na embalaži, odprtega pa nekaj dni, raje manj kot več.

Če res ne moremo porabiti svežega, ga zamrznimo, odmrznjenega pa uporabimo v jedeh, ki jih bomo toplotno obdelali.

Če se zgodi, da ga imamo preveč, kot ga lahko porabimo, seveda pomislimo, da bi ga zamrznili. Glede tega se med kuharji in kuharicami krešejo mnenja, različne izkušnje najdemo tudi na spletu, zato smo za nasvet poprosili strokovnjaka. Izkušena sirarka Irena Orešnik nam je priporočila, da naj maskarpone zamrznemo res le v sili. Seveda ga je kot vsako živilo škoda zavreči, vendar je opozorila, da potem, ko ga odtalimo, maskarpone ne bo več kot svež, predvsem se mu spremeni struktura; postane groba: »Če res ne moremo porabiti svežega, ga pač zamrznimo, priporočam pa, da odmrznjenega uporabimo v jedeh, ki jih bomo toplotno obdelali. Namesto smetane ga na primer zmešamo s skuto v nadev, s katerim napolnimo palačinke, ki jih zapečemo v pečici.«

Z odtaljenim nadevamo palačinke, ki jih bomo spekli v pečici. FOTO: Say-cheese/Getty Images

Sicer je maskarpone uporaben v sladkih in slanih jedeh, podobno kot sladka ali kisla smetana. Nepogrešljiv je v nekaterih sladicah, obožujemo ga v nežni kremi tiramisuja, sadnih zloženkah in lahkih tortah. Zaradi kremaste strukture je uporaben tudi za pripravo slanih namazov ali hladnih omak: sveže ali kisle kumare grobo naribamo in zmešamo z maskarponejem, za ostrejši okus mu dodamo nariban hren. Tovrstne omake se dobro podajo k mesu z žara, pršutu, klobasam in drugim suhomesnatim izdelkom, pa tudi k sveži zelenjavi, na primer papriki. Maskarpone uporabimo za zgoščevanje zelenjavnih in drugih kremnih juh, namesto masla ali parmezana ga vmešamo v že gotovo rižoto. Zmešamo ga v vroče testenine, špagete, rezance, tudi raviole in torteline, ali pa ga dodamo v različne tople omake, eno od njih priporočamo v današnjem receptu.