Kraljevska solata iz stročjega fižola

V teh dneh ne le v domačih kuhinjah, ampak tudi na družbenih omrežjih opazujemo razcvet poletnih receptov, med katerimi so v ospredju lahkotne sladice, sadni krožniki in jedi, pripravljene na rešetkah žara, vse bolj priljubljene pa postajajo tudi solate. Zelenjavne sklede sicer niso nič novega in vsi vemo, da je uživanje zelenih živil izjemno zdravo za naš organizem. A poleg tega, da gre za obroke, ki dobro denejo našemu zdravju, so lahko tudi izjemno okusno pripravljeni.

Morda se še spomnite solate, ki so jo na družbenih omrežjih klicali zelena boginja, za kosilo pa naj bi si jo zaželele celo najslavnejše zvezdnice Hollywooda, kot sta Jennifer Aniston in Gwyneth Paltrow. Recept zanjo najdete TUKAJ. Nato je nastopil velik trend sesekljanih solat, za katere vse sestavine nasekljamo na enako velike koščke in jih skupaj povežemo z bogatim prelivom. Tudi letos je solata, ki preplavlja družbena omrežja, zelene barve, v glavni vlogi pa ni glava ledenke ali skleda različnih listov azijske zelenjave, temveč sestavina, ki bo zdaj zdaj obrodila tudi na naših vrtovih. Stročji fižol!

...

To ni le tradicionalno in silno priljubljeno, ampak tudi vitaminsko izjemno bogato živilo, saj vsebuje vitamine C, A, B, pa tudi železo, magnezij, fosfor in kalij, ki so izjemno pomembni za naše telo. Kalorijsko pa je zelo skromen in vsebuje veliko vlaknin. Kaj boljšega si lahko privoščimo za poletno večerjo? Težko najdemo boljšo idejo in zato je kuhan stročji fižol v kateri koli obliki ena najbolj priljubljenih jedi poletja. In tako je že od vedno: arheološke najdbe kažejo, da so ga gojili že pred več kot 7000 leti.

Sezona stročjega fižola je torej odprta. Če ga imate doma zasajenega na vrtu, si današnji recept le shranite med priljubljene. Stročji fižol ima dolgo sezono pobiranja, kajti tudi sadimo ga navadno v več rundah, tako da z mladim stročjem lahko dopolnjujemo svoj jedilnik skoraj vso sezono. In tako ne dvomimo, da se bo ta odlično zabeljena solata pogosto znašla na vašem meniju.

Za konec še omenimo, da stročji fižol v nekaterih kulturah simbolizira blaginjo in srečo. V Mehiki ga zato pogosto uživajo za praznike, mi pa vam priporočamo, da si ga privoščite pogosteje – pa takrat tako izvrstno pripravljenega, da tudi na videz skromna solata postane pravi kulinarični praznik.

...

Kraljevska solata iz stročjega fižola

Stročji fižol je zaradi značilne teksture že sam po sebi izjemno priljubljen v solati, navadno ga začinimo s kisom in oljem ter dodamo nekaj česna. Tokrat pa ga bomo dvignili na nekoliko višjo raven in ga zabelili z nekoliko bolj gurmansko kombinacijo dodatkov. Ta solata bo izginila iz sklede, preden jo boste do konca zmešali, verjetno jo boste naslednjič pripravljali že v dvojni količini.

Za 4 osebe.

400 g očiščenega stročjega fižola

za dve pesti popraženih mandljev ali pistacij

velik šopek peteršilja

šopek mladih čebulic

sok dveh bio limon

lupinica ene limone

velik strok česna

skodelica ribanega parmezana

oljčno olje

sol in poper

Priprava

Stročji fižol očistimo in odrežemo konce, pecelj nujno, vršičke po želji in navadi. Zavremo ga v velikem loncu slane vode, na zmernem ognju naj vre, da se zmehča – čas bo odvisen od oblike in mladosti fižola, to je od 10 do 20 minut. Medtem sesekljamo oreščke, mlado čebulo in peteršilj. V skodelici zmešamo sok dveh limon z limonino lupinico, česnom, soljo, poprom in oljčnim oljem. Dobro premešamo, da preliv postane homogen. Naribamo parmezan. Odcedimo fižol, ga nekoliko ohladimo, posujemo s pistacijami, peteršiljem, čebulo in parmezanom, prelijemo s prelivom ter dobro premešamo.

Priporočamo še: Carbonara z bučkami, ki bi jo jedli vsak dan (VIDEO)