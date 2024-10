Končno slovensko jabolko

In vendar se premika! Applovi iphoni so z novim operacijskim sistemom ios 18 končno dobili slovenske menije. Uporabniki androida se bodo samo muzali, saj je slovenščina v Googlovem mobilnem operacijskem sistemu na voljo že vrsto let. No, zdaj jo pozna tudi ios. Siri je sicer še vedno ne pozna, ampak tudi to naj bi se enkrat spremenilo. Menda.

Nova in še novejša tipka

Novi iphone je obdržal klasično applovsko elegantno obliko, se pravi ravne robove in zaobljene kote, dobil pa je t. i. akcijsko tipko, ki nadgrajuje dosedanjo tipko za vklop in izklop zvonjenja (na levi strani telefona). V nastavitvah ji lahko izberemo eno od ducata funkcij, denimo za vklop svetilke, fotoaparata, snemalnika zvoka, prevajalca, lupe itd. Nova je tudi tipka, ki so jo poimenovali krmilna funkcija kamere, ki aktivira kamero, ko jo pritisnemo, nato pa deluje kot sprožilec in drsna ploščica za zumiranje; z rahlim dvojnim pritiskom lahko zamenjamo funkcijo drsnika in izberemo nastavljanje osvetlitve, globine, slogov fotografije in še kaj. Zadeva je v resnici precej uporabna.

Nadgrajene kamere

Glavna pridobitev je nova ultra širokokotna kamera z 12 MP in s samodejnim ostrenjem, ki ga tista na iphonu 15 še ni imela, večja pa je tudi odprtost zaslonke, kar pomeni boljše fotografije pri slabši svetlobi. Glavna (širokokotna) kamera je ostala ista kot pri predhodniku, ima lepo odprto zaslonko (f/1,6), 48 milijonov slikovnih točk in optični stabilizator slike. Ista je tudi selfie kamera, ki ima 12 megapikslov in samodejno ostrenje, kar zagotavlja vedno ostre avtoportrete. Povečevanje slike je še vedno le digitalno, saj imata telefoto kamero s petkratno optično povečavo le iphona 16 pro in 16 pro max. Omeniti je treba še novo postavitev kamer na hrbtni strani: zdaj sta druga nad drugo in zavzameta manj prostora.

Zelo priročna je nova fotografska tipka.

Nova foto tipka

Fotografija je odlična, čeprav obstajajo telefoni s še boljšimi kamerami, začenši z iphonoma pro. Tako kot pri petnajstici imamo možnost zajemanja fotografij v ločljivosti 12, 24 in 48 MP, pri čemer je treba dodati, da se v višjih ločljivostih slike shranjujejo le pri enkratni povečavi, se pravi posnete z glavno širokokotno kamero; preostale (z ultra širokokotno ali zumirane) se shranijo pri 12 MP. Pri slabši svetlobi se samodejno vklopi nočni način, ki prav tako poskrbi za dobre fotke. Škoda je le, da v applovski maniri do podrobnejših nastavitev kamere ne moremo dostopati znotraj aplikacije, ampak le v glavnih nastavitvah telefona. Video je prav tako na visoki ravni, pri čemer znajo vse kamere snemati pri ultra visoki ločljivosti 4K, mikrofončki pa poskrbijo tudi za odličen zvok.

Postavitev kamer na hrbtni strani

Močnejši procesor

Iphone 16 (in njegov večji brat 16 plus) je opremljen z novim Applovim procesorjem A18, izdelanim v 3-nanometrski tehnologiji, kar pomeni odlične zmogljivosti in manjšo porabo energije ter manj segrevanja. Na kratko: iphone 16 ima za 30 odstotkov hitrejši glavni procesor in za 40 odstotkov hitrejši grafični procesor od iphona 15, k hitrejšemu delovanju pa prispeva tudi osem gigabajtov delovnega pomnilnika; osnovni model ima 128 GB shrambe. Apple zagotavlja tudi večletno podporo za operacijski sistem.

Apple iphone 16 s 6,1-palčnim zaslonom je lepo kompakten telefon. FOTOGRAFIJE: Staš Ivanc

Zaslon iz organskih diod (oled) je odličen, osveževanje slike pa je še vedno omejeno na 60 Hz. Je pa zato zaslon lepo svetel. Baterija ima na papirju precej skromnih 3561 mAh, a vseeno zdrži dlje od marsikaterega androidnega telefona z opazno večjo baterijo. Z ustreznim (močnejšim) napajalnikom – v škatli ga seveda ni – se bo v pol ure napolnila do 59 odstotkov, kar sploh ni slabo. Nadgradili so tudi odpornost proti prahu in vodi po standardu IP68, in sicer naj bi iphone 16 pol ure zdržal tudi šest metrov pod gladino, s pomočjo novega stekla pa so poskrbeli tudi za boljšo zaščito pred udarci in praskami: pri Applu se hvalijo, da je njihov keramični ščit dvakrat močnejši od konkurence.

Kaj pa cena? Hjah, za iphone 16 se bo treba posloviti od tisoč evrov. Res pa je, da uporabniki iphonov že od nekdaj veljajo za najzvestejše kupce.