Ko lahko nažigaš igre, tudi ko je družinski televizor zaseden

Ljubiteljem videoiger se je verjetno že kdaj zgodilo, da so hoteli odigrati kakšno partijo košarke ali nogometa, pobiti par zombijev ali klikerjev, odsekati glavo kakemu polbogu, onesposobiti kakšnega robotskega dinozavra, odpeljati kak krog s svojim dirkalnikom ali pa preprosto preživeti nekaj prostega časa s svojo najljubšo konzolo, pa je bil televizor v dnevni sobi, na katerega je priklopljen playstation 5, zaseden, ker so otroci buljili risanke, žena je gledala film ali pa je tašča spremljala svojo najljubšo turško telenovelo. Kaj pa zdaj?

Oddaljeno igranje

Rešitev za playstationovce je remote play oziroma oddaljeno igranje, ki imetniku PS5 omogoča, da lahko uporablja konzolo (ki seveda ne sme biti popolnoma izklopljena, ampak v stanju pripravljenosti oziroma »počivalnem« načinu) na drugi napravi, najpogosteje na pametnem telefonu ali tablici, medtem ko funkcijo remote play podpirajo tudi najnovejši Sonyjevi televizorji serije bravia A95L, ki omogočajo pretakanje iger s konzole in uporabo playstationovega igralnega ploščka dualsense. Konec lanskega leta pa je na tuje trge, zdaj pa tudi k nam, prišla nova Sonyjeva igračka, ki sliši na ime PS portal.

Za PS portal je treba odšteti nekaj čez dvesto evrov.

Prenosni igralnik?

Gre za prenosni igralni predvajalnik, ki omogoča uporabo PS5 prek domačega wifi omrežja, no, dejansko katerega koli wifi omrežja, če je le povezava dovolj hitra. Tukaj je treba povedati, da PS portal ni prenosna konzola, zato bo za delovanje vedno potreboval povezavo s playstationom, s katerega se bodo igre pretakale nanj. Baterija, ki se napolni v poltretji uri, naj bi zadoščala za od sedem do osem ur igranja.

Portal ima le usb c vhod za polnjenje in klasični avdio izhod. FOTO: Staš Ivanc

Portal je dejansko videti kot razširjen igralni plošček dualsense z velikim osempalčnim zaslonom s polno visoko ločljivostjo 1080p s hitrostjo do 60 sličic na sekundo. Zadeva lepo sede v roko, pri čemer so ohranjene vse funkcionalnosti originalnega dualsensa. Povezovanje s konzolo je hitro in enostavno, treba se je le vpisati v playstationov račun, kar lahko storimo tudi prek QR-kode na portalu, nakar le še izberemo v domačo mrežo povezani PS5, in to je to. Pred povezovanjem je treba seveda v nastavitvah konzole omogočiti funkcijo remote play in omogočiti zagon naprave z zunanje naprave, na kar nas opozori tudi sam prenosni igralni predvajalnik.

Gladko igranje

Ko smo enkrat povezani, se PS portal obnaša kot pravi PS5: na zaslonu vidimo to, kar bi videli na televizorju. Če imamo hitro povezavo, bodo igre tekle tako kot sicer, igralnik pa bo poskrbel za vse tiste tresljaje, ki smo jih vajeni z dualsensa. Škoda je le, da zaslon ni iz organskih diod (oled), tako da smo »obsojeni« na malce slabšo črnino, medtem ko so barve in kontrasti povsem v redu. Za zvok skrbita stereo zvočnika, seveda pa je najbolje igrati s slušalkami na glavi.

Žal ni popoln

No, tukaj bi lahko izrazil prvo resno zamero: PS portal ne podpira bluetooth povezave s slušalkami, ampak le Sonyjev brezžični zvočni sistem, pa še ta deluje le s slušalkami iz serije pulse. Predvajalnik sem poskusil povezati s Sonyjevimi gamerskimi slušalkami iz serije inzone prek priloženega vmesnika, pa ni šlo, kar je še posebej čudno, saj je serija inzone namenjena prav konzolam PS5. Na srečo ima PS portal klasični 3,5 mm avdio izhod.

Zamerimo mu lahko odsotnost bluetooth povezave ter nezmožnost pretakanja videovsebin in iger iz oblaka.

Druga zamera bi šla lahko na račun samega pretakanja. PS5 namreč prek plačljive naročniške storitve playstation plus premium omogoča igranje iger direktno iz oblaka, česar pa začuda ne moremo početi na portalu; prav tako prek portala ne moremo gledati videovsebin z youtuba ali netflixa, pa čeprav bi jih le pretakali s konzole, kar je velika škoda. Upam, da je to le stvar kake od prihodnjih programskih posodobitev.