Kako stopimo čokolado, da se ne zgrudi (VIDEO)

Nimamo vsi mikrovalovne pečice, zato čokolado raztopimo nad vodno kopeljo. A tukaj se pogosto pojavi težava, saj se ta naravnost zbito zgosti in izgubi ves lesk. Da se to ne bi zgodilo, moramo upoštevati nekaj napotkov in ta del receptov ne bo več nočna mora.

Dobro je vedeti, da sta voda in previsoka temperatura največja sovražnika čokolade. Vodi, ki iz kopeli pride do čokolade v pari, se izognemo tako, da posoda, ki jo postavimo nad kopel, ni premajhna, sicer se skozi režo kadi para, ki takoj sesiri čokolado.

Če uporabljamo čokolado v kosu, tega najprej narežemo na manjše koščke. Če uporabljamo čokolado v kapljicah, moramo biti pri nakupu pozorni, da ni termostabilna – da torej ni tista, ki jo radi dodajamo v mafine, v katerih želimo, da ohrani svojo strukturo.

Voda se ne sme dotikati zgornje posode, saj bo začela pregrevati čokolado. V spodnjo posodo je nalijemo le za kak prst ali dva.

Voda naj ne vre premočno. Opravila se lotite na najmanjšem ognju.

Ko je čokolada skoraj raztopljena, ogenj kar ugasnemo in pomešamo, da se lepo raztopijo še preostali koščki. Tako ne bo prišlo do pregrevanja.

Popolnoma enaka pravila veljajo tudi za belo čokolado, velja pa, da moramo to topiti še bolj previdno, saj vsebuje še več maščobe in je tako še bolj občutljiva na visoko temperaturo. Je pa tako, da na trgovskih policah ni ravno veliko izbire in pogosto kupimo primerke, ki niso namenjeni predelavi, temveč sladkanju kar tako. Bodite pozorni, da kupite kuverturo ali čokoladne kapljice, ki so namenjene temperiranju.

