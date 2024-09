Kako si urediti študentsko sobo

Urejanje študentske sobe je izziv, ki zahteva premišljeno načrtovanje, pa tudi precej iznajdljivosti in kanček ustvarjalnosti. Ker so študentske sobe praviloma precej majhne, je pri izbiri pohištva in dodatkov še kako pomembno, da imajo vsi ti elementi več funkcij, le tako bomo namreč prostor lahko maksimalno izkoristili. Izberimo denimo posteljo z vgrajenimi predali, mizo s policami in sedežno garnituro s posteljno funkcijo, če ima še vgrajen predal za shranjevanje, toliko boljše. Pomagamo si tudi z zložljivim pohištvom, kjer je to pač mogoče, seveda.

Če je le mogoče, naj imajo vsi kosi pohištva prostor za shranjevanje.

Rastline obesimo pod strop. FOTO: Dima Berlin/getty Images

Pri pisalni mizi in stolu ne gre sklepati kompromisov, saj bomo v njihovi družbi najverjetneje preživeli izjemno veliko časa, zato naj bosta udobna, da je miza dovolj visoka in stol ergonomsko oblikovan, pa je seveda pomembno tudi za zdravje.

Odrasla različica šotora

V manjših prostorih čim bolj izkoristimo vertikalni prostor, torej stene, tudi strop, na katerega pogosto pozabimo. Omislimo si čim več polic, ljubitelji sobnih rastlin pa naj te postavijo v viseče okrasne lončke, ki ne bodo kradli dragocenega prostora na policah. Da bi bile te videti čim bolj urejene, razne drobnarije pospravimo v lične pletene škatle, namesto da jih zgolj postavimo na polico. Tako bomo s polic tudi veliko lažje očistili prah, saj bo treba odmakniti le škatlo in ne vsake od desetih in več malih reči posebej.

Lažje je pobrisati prah, če odmaknemo samo eno škatlo namesto desetih malenkosti. FOTO: Brizmaker/getty Images

Če je mogoče, si v študentski sobi uredimo tudi kotiček za sprostitev. Ni treba, da je velik, naj pa bo ločen od študijske mize in postelje, saj te ni priporočljivo uporabljati za krajše počitke med učenjem, ko jo začnejo možgani povezovati še s čim drugim kot nočnim počitkom, bomo zvečer namreč težje zaspali. Poiščimo prazen kot in si sproščujoče vzdušje ustvarimo z dodatki.

Lahko si omislimo bolj odraslo različico otroškega šotora – en vogal večje rute ali navaden kos blaga pritrdimo v vogal na poljubno višino, drugi pa naj prosto padajo proti tlom, pomembno je le, da se tal tudi dotikajo. Dva od vogalov potegnemo nekoliko stran od stene in obtežimo ali pritrdimo. V kot položimo okrasno blazino ali več njih, odvisno od prostora, ki ga imamo na razpolago, dodamo še mehko odejico, nekaj led lučk, najljubšo dišavo, in kotiček za sproščanje je nared.