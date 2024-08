Kako si obriti noge, da ne bo rdečih pikic: kriva je ena stvar, ki jo delajo skoraj vse ženske

Dlake na nogah najhitreje odstranite z britvico. Težava je le v tem, da se po britju pogosto pojavijo rdeče pikice, ki kazijo videz sveže obritih nog. Gre za t. i. jagodne noge, ki so pravzaprav mikrohematomi, ki so posledica poškodb krvnih žil, ki obdajajo lasne mešičke.

Rdeče pikice po britju se lahko pojavijo tudi na intimnih predelih ali pod rokami. Izpuščaj lahko pogosto spremlja srbenje in pekoč občutek na koži. Vzroki za nastanek so:

večkrat uporabite isto britvico za enkratno uporabo

suho britje brez ustreznega vlaženja kože

ne opravite pilinga pred depilacijo, ki s kože odnese umazanijo, sebum in odmrlo kožo

nošenje tesnih oblačil, ki dražijo kožo

nepravilno britje.

Kako se obriti, da se ne pojavijo nadležne rdeče pikice

Če po britju nočete imeti rdečih pikic ali t. i. jagodnih nog je najpomembneje, da svojo kožo na britje ustrezno pripravite. Najprej naredite piling. Lahko je sladkorni piling. Najbolje je, da to storite dan pred britjem nog. Zahvaljujoč pilingu se boste znebili odmrlih kožnih celic in sebuma, ki bi lahko zamašili lasne mešičke in povzročili vnetje. Poleg tega enkrat na teden naredite piling celotnega telesa in z rokavico odstranite tudi odmrlo kožo.

Če uporabljate britvico, je najbolje, da uporabite brivsko peno ali gel za prhanje, ki bosta ublažila morebitno razdraženost in povečala mazljivost. Poleg tega morate dlake obriti v smeri njihove rasti, britvico pa nežno pritiskati ob kožo. To je vsekakor najpogostejša napaka. Šele na koncu jih lahko obrijete proti smeri rasti. Po temeljitem britju nog je dobro uporabiti vlažilni losjon ali kremo za telo. Najboljše sestavine za po britju so aloe vera, urea, alantoin in pantenol.

Kaj storiti, če se po britju na nogah pojavijo mozolji?

Učinku jagodnih nog se ne morete vedno izogniti. Vendar pa lahko pospešite celjenje kože. V tem primeru se bosta najbolje obnesla losjona za telo z bromelainom ali papainom (sestavini, ki ju najdemo v ananasu in papaji). Poleg tega lahko izkoristite prednosti karitejevega masla in kokosovega olja za hidracijo in regeneracijo razdražene kože.

Če se pojavijo mozolji, je bolje, da nehate nositi tesna oblačila. Lahki materiali ne bodo dražili kože, kar bo pospešilo proces njene regeneracije. Poleg tega bo bolje, da se nekaj dni vzdržite britja, da se vnetje ne poveča. Tako se boste zagotovo izognili obisku pri dermatologu.