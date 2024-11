Kako shranjujemo in kdaj mehčamo kivi

Priporočljivo je, da ljubitelji tega sadja, ki ga v manjših količinah kupujejo v trgovini ali na tržnici, izbirajo še trdne sadeže, ki jih je treba nekaj dni, največ en teden, mehčati (ali mediti). Tisti, ki so že ob prodaji mehki, so morda že manj prijetnega, prav nič osvežilnega okusa - morda so bili v hladilnici izpostavljeni prenizkim temperaturam ali v kratkem času velikim temperaturnim nihanjem. Tudi plodovi, ki jih na rastlini pred obiranjem poškoduje zmrzal, se namreč hitro mehčajo, so manj okusni in ne zdržijo dolgega shranjevanja.

