Kako se boriti proti razgreti notranjosti avtomobila

Poletje je tu, sonce pripeka (kadar ni nalivov, seveda) in avtomobili se segrevajo kot pečice. Ko odpremo vrata, v nas butne vroč zrak, ko sedemo v avto, nas žge tkanina na sedežu (bognedaj, da imamo usnjene prevleke), ko primemo za volan, nam tako rekoč ožge roke, in če imamo prestavno ročico s šminkerskimi kovinskimi okrasnimi elementi, nas opeče še to.

Notranjost avtomobila ob obsevanju s sončnimi žarki deluje kot vročinska past; sonce segreva pločevino, skozi stekla pa armaturno ploščo, sedeže in vratne obloge. Vroč zrak pri zaprtih oknih nima kam uiti, zato temperatura v notranjosti skokovito raste. Če je zunanja temperatura zraka okoli 30 stopinj Celzija, lahko v avtomobilu že v desetih minutah preseže 40 stopinj, po kakšni uri pa je v avtu že bolj vroče kot v infrardeči savni (čez 60 stopinj Celzija).

60 stopinj in več lahko doseže temperatura zraka v avtu.

Vozniki se proti razgreti notranjosti avtomobila borijo vsak po svoje: nekateri pri parkiranju poiščejo senco, drugi puščajo malce odprta okna, tretji prekrijejo vetrobransko steklo z zaščitno folijo. A kako učinkoviti so ti ukrepi? Kakor pravijo pri AMZS, je najučinkovitejša zaščitna folija, ki jo razprostremo nad armaturno ploščo ali pa zataknemo na vetrobransko steklo.

Čeprav bi nam prijalo, hladnega zraka ne usmerimo neposredno v telo. FOTO: Dima Berlin/Getty Images

Marsikdo, ki pusti avto pod žgočim soncem, ob zapustitvi pusti priprta okna v prepričanju, da zaradi tega v avtu ne bo vroče. A le za centimeter ali dva priprta okna ne prinesejo ohladitve, saj ne omogočajo prepiha, zato ni izmenjave vročega zraka s hladnejšim. Če nimamo folije, lahko volan, armaturko in sedež pokrijemo z brisačo.

Preden speljemo, si vzamemo minutko ali dve, da dobro prezračimo avto, saj bo to pomagalo klimatski napravi, ki jo ima zdaj že skoraj vsak (novejši) avto. Deluje tudi trik, pri katerem na eni strani vozila odpremo okna, nato pa na drugi nekajkrat odpremo in zapremo vrata, s čimer ustvarimo nadtlak in podtlak za hitro izmenjavo zraka v avtu.

Ko sedemo v avto in odpeljemo, se kakšno minuto vozimo z odprtimi okni, nakar jih zapremo in prižgemo klimo. Za kratek čas (če imamo samodejno klimatsko napravo) lahko izberemo funkcijo maksimalnega hlajenja, pri katerem je vklopljeno le notranje kroženje zraka. Čez nekaj minut spet vključimo dovajanje zraka od zunaj. Pri tem pazimo, da nam ohlajeni zrak ne piha neposredno v glavo ali telo.