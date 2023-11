Kako letos znižati stroške ogrevanja z okolju prijazno toplotno črpalko

V Sloveniji ostajajo priljubljena izbira ogrevanja drva, vendar se svet okoli nas spreminja. Globalna energetska kriza nas spodbuja k razmisleku o alternativnih virih ogrevanja, predvsem pa o okolju prijaznih in varčnih rešitvah. Ena izmed takih rešitev so zagotovo toplotne črpalke.

Ključ do prihrankov in varovanja okolja

Številne raziskave so pokazale, da lahko toplotna črpalka dramatično zniža stroške ogrevanja, kar pomeni, da se vaša začetna naložba v tak sistem zlahka povrne v nekaj letih. To še posebej velja, če izkoristite razpoložljive subvencije iz Eko sklada. Poleg prihrankov pri ogrevanju toplotne črpalke uporabljajo obnovljive vire energije, hkrati pa zmanjšujejo izpuste CO 2 , kar je vedno bolj pomembno.

Kakovost na prvem mestu

Pri izbiri toplotne črpalke je ključno, da se osredotočite na kakovost. Čeprav se z njo začetna naložba znatno zviša, se vam bo to dolgoročno najbolj obrestovalo. Visokokakovostne toplotne črpalke namreč delujejo bolj učinkovito, tiše in z manj težav. Poleg tega so pogosto opremljene z najnovejšimi tehnološkimi inovacijami, ki omogočajo optimalno ogrevanje in lažje upravljanje tudi na daljavo.

Strokovnjaki s pestro ponudbo

Podjetje Airabela, ki je specializirano za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje domov, vam ponuja širok izbor toplotnih črpalk, klimatskih naprav, prezračevalnih sistemov in čistilnikov zraka priznanih blagovnih znamk, kot so Daikin, SIKU in Aira.

Vrhunska učinkovitost Daikinove nove toplotne črpalke

Airabela je pred kratkim predstavila svojo najnovejšo toplotno črpalko Daikin Altherma 3 R MT, ki ob vedno višjih stroških ogrevanja obljublja izjemno učinkovitost in okolju prijazno delovanje. Ta toplotna črpalka uporablja hladilno sredstvo R32, ki zmanjšuje vpliv na okolje za neverjetnih 68 % v primerjavi s standardnim sredstvom R410A. Prav tako pa se ponaša z izjemno nizko porabo energije in nemotenim delovanjem tudi pri zelo nizkih temperaturah.

Ne samo po učinkovitosti, tudi po oblikovni in tehnološki dovršenosti Daikinova toplotna črpalka Altherma 3 R MT ne razočara. Prejela je prestižne nagrade za dizajn (IF in RedDot), vgrajeni čip WLAN pa omogoča enostavno upravljanje na daljavo s pametnimi napravami.

Airabela – vaš partner za zanesljivo ogrevanje Podjetje Airabela, s sedežem na Šmartinski cesti 58a v Ljubljani, je prepoznavno po zanesljivih in zelo učinkovitih rešitvah za ogrevanje. Njihovi strokovnjaki vam bodo pomagali pri izbiri in načrtovanju sistema, ki bo ustrezal vašim potrebam. Za dodatne informacije in strokovno svetovanje jih lahko pokličete po telefonu 080 88 50 ali pišete po e-pošti na info@airabela.si.

