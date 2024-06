Zato vas imajo komarji tako radi (in kaj lahko storite)

Ko v poletnem večeru z družbo sedite na terasi, se vam zdi, da so se komarji dobesedno spravili na vas, medtem ko prijatelja, ki sedi ob vaši strani, sploh ne povohajo.

In če so bili komarji še ne tako daleč nazaj vsaj na stari celini zgolj nadloga, so v zadnjem času postali tudi prenašalci bolezni zato je dobro vedeti, kaj jih odvrača in kaj na drugi strani privablja.

Mail Online ima nekaj pojasnil.

Velikost in izdihani zrak

Komarji plen zaznajo že na daleč in eden od dejavnikov privlačnosti zanje je ogljikov dioksid, ki se sprošča iz telesa. Ogljikov dioksid je plin, ki ga izločamo z dihanjem in tudi skozi kožne pore, komarjem pa diši kot šunka.

Dejstvo je, da ga izločamo vsi, trik je v količini tega. Večje in obilnejše osebe v okolico sproščajo več ogljikovega dioksida, zato, menijo strokovnjaki, so za komarje zanimivejše.

V resničnem svetu to pomeni, da moške napadajo pogosteje kot ženske, nosečnice so za njihove pike bolj dovzetne in odrasli so zanje zanimivejši od otrok.

FOTO: Ryanking999/Gettyimages

Robert Jones, strokovnjak z londonske šole za higieno in tropsko medicino pravi, da so debelejši ljudje prav iz tega razloga za komarje privlačnejši.

Tako kot osebe s pospešenim dihanjem, denimo športniki med vadbo.

Vlogo ima naraven vonj telesa

Tudi specifični vonj telesa vpliva na privlačnost za komarje.

Telesni vonj je pogojen z več dejavniki. Je kombinacija genetskih vplivov in mikrobiotske sestave kože oziroma razmerja mikroorganizmov, ki živijo na povrhnjici posameznika.

Poskusi, med katerimi so sodelujoči nosili najlonske trakove za izločanje mošusa, ki so jih nato obesili pred roje komarjev, so pokazali, da te privlačijo določene vonjave.

Podobna študija je prišla do zaključka, da genetski dejavniki kar 67 odstotno vplivajo na privlačnost za komarje.

Dokazano torej je, da so določeni vonji za mrčes mamljivejši, ni pa uspelo strokovnjakom še določiti, katere snovi natančno jih privabljajo in kaj lahko storimo, da bi jih prekrili.

»Verjamemo, da sta genetski dejavnik in mikrobiom kože ključna pri privlačnosti za komarje, saj oboje vpliva na vonj posameznika.

Nekatere vonjave so zanje očitno bolj zanimive, zato so osebe, ki jih sproščajo več, zanje privlačnejše.

Zanima nas še, kateri so ti vonji in kako bi jih pred mrčesom lahko skrili,« je povedal Jones.

Vsi komarji imajo radi vodo. FOTO: Zbynek Pospisil/Gettyimages

Vplivajo tudi oblačila

Čeprav je voh pri komarjih najbolj razvito čutilo, je druga raziskava pokazala, da so zanje bolj od drugih zanimive tudi nekatere barve.

Glede na rezultate študij imajo ti insekti najraje rdečo, oranžno, črno in barvo cian (odtenek med zeleno in modro). Kot najmanj privlačne so se izkazale zelena, modra, bela in vijolična.

S pravo izbiro barv bi torej lahko bili pred komarji varnejši, pravijo strokovnjaki.

Kaj pa krvna skupina?

Eno od pogostih prepričanj se glasi, da določena krvna skupina privlači več komarjev od drugih. Najbolj kritična naj bi bila skupina 0.

Na to temo je bilo opravljenih nekaj raziskav, katerih rezultati pa niso bili dovolj prepričljivi, da bi podprli to teorijo.

Jones tako meni, da krvna skupina najbrž ni velik dejavnik privlačnosti za komarje.

FOTO: Pixabay

Hrana in pijača?

Nekatera živila in napitki naj bi privlačili in drugi odbijali komarje. Česen naj bi jih s svojim močnim vonjem odvračal od namere, da bi napadali žrtve, saj med drugim zakrije naraven vonj telesa.

Na drugi strani so sladka ali slana živila tista, ki naj bi povzročala, da nas imajo komarji raje. Tudi pivo naj ne bi bila ravno najboljša izbira.

Sicer manjša študija, v kateri je sodelovalo le 14 oseb, je odkrila, da so komarji raje obiskovali tiste, ki so ga pili.

A tudi glede tega si podatki raziskav niso enotni. Nekatere od njih denimo niso uspele dokazati, da ima tisto, kar uživamo, vpliv na privlačnost za komarje.

Tudi Jones meni, da je bolje, kot napade preprečevati z izbiro določenih živil, v zaščito pred insekti uporabljati repelente.

Morda je vse, vsaj malo, le v glavi

Še en faktor, ki ga je treba v celotni zgodbi upoštevati, je osebno prepričanje, da imajo komarji nekoga raje od drugega.

Nekateri imajo ob pikih preprosto večje reakcije. Piki so večji, bolj srbeči in nadležni v primerjavi z drugimi, zato imajo občutek, da jih komarji napadajo raje od nekoga, ki je na pike manj občutljiv.

Kaj torej storiti?

Najboljša zaščita pred komarji so dolga oblačila, uporaba repetentov, preprečevanje, da bi prišli v dom in uporaba repelentov za notranje prostore.

Ter posebna previdnost zgodaj zjutraj in ob mraku, tedaj so ti insekti najbolj aktivni.