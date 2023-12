Japonska metoda za hitreje suho perilo

Vsi, ki so brez sušilnega stroja vedo, kako dolgo je treba pozimi čakati, da se oprano perilo na stojalu posuši. Težava je še toliko večja, kadar stanovanje nima pokritega balkona ali posebne sobe, kjer bi se perilo lahko sušilo pri odprtem oknu.

Na srečo obstaja način, ki zadeve ne glede na vse, pospeši. Domislili so se ga Japonci, ki se soočajo z dokaj pogostim dežjem in visoko zračno vlažnost zato ni čudno, da so prav oni iskali in našli najboljšo rešitev, piše portal Granny Tricks.

Način, ki ga uporabljajo, se imenuje metoda čebule ali metoda mavrice, saj po njej obešeno perilo spominja na obliko tega nebesnega pojava.

Od majhnega k velikemu

Gre pa takole: perilo obešajte od sredine stojala proti zunanjemu robu tako, da na notranji strani obesite manjše, nato pa proti zunanjemu robu vedno večje kose. Ne glede na to, ali je vaše stojalo pokončno ali nizko.

Osnovno pravilo se glasi: od majhnega proti večjemu. FOTO: Liudmila Chernetska/Gettyimages

Pomembno je še, da je med oblačili dovolj prostora, da zrak lahko kroži. Idealno bi bilo, če bi lahko zapolnili le vsako drugo vrvico.

Tako obešeno perilo bo suho hitreje in prihranili boste nekaj ur.

Še en trik, ki ga velja upoštevati pri sušenju brisač: na stojalo jih ne obesite čez polovico, temveč naj bo ena stran daljša od druge, saj bo tako zrak lažje krožil.