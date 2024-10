Dokazi, da ste - ali niste - odrasli

Kdaj je nekdo odrasel? Ko dopolni 18 ali ko je star 21 let? Ko prekorači mejo 30? Dejstvo je, da starost še zdaleč ni edini kazalnik tega, da je nekdo zrela in odrasla oseba.

Res je nekakšen splošen kriterij, a o odraslosti pričajo drugi znaki. Kateri, na realna tla postavlja City magazine.

Sami plačujete svoje račune

Od tistega za elektriko, vodo, odvoz smeti do onega za telefon in internet.

Če se prepoznate v tem, ste zagotovo zaključili obdobje, ko ste si dovolili biti neodgovorni.

FOTO: Tinpixels/Gettyimages

Zjutraj veste, koliko ste zvečer popili

Po zabavi, ki je trajala vso noč, dobro veste, koliko kupic ste zvrnili.

Kajti pijančevanje ni več glavna dejavnost druženja in zavedate se, kam pripelje pretiravanje. Res je, tudi zato, ker je z leti maček vse bolj trdovraten.

Zdi se vam, da ne razumete mlajših od vas

Imate mlajšega brata ali sestro in nenadoma se vam zdi, da ne razumete ničesar, kar povesta?

Mladostniški sleng ste prerasli, torej izpolnjujete še en kriterij odraslosti.

FOTO: Unsplash

Vaša presnova je počasnejša

To je biološko dejstvo, na katero ne morete vplivati.

Lahko pa vplivate na to, kako boste temu prilagodili svojo prehrano. In če s tem nimate težav, ste, lahko bi rekli, odrasli.

Obiski staršev vam ne predstavljajo stresa

V trenutku, ko opazite, da v njihovi družbi celo uživate in jim brez težav razkrijete svoja čustva, lahko rečete, da ste stopili v svet odraslih.

Zvečer ste najraje doma

Včasih je bila misel, da bi konec tedna ostali doma, grozna in ste vedno iskali zabave.

Ko postane sinonim za vaš idealni večer kavč, ste mladostniško razigranost pustili za seboj.

FOTO: Roman Samborskyi/Shutterstock

Osvojili ste zdrav življenjski slog

Tako z vidika hrane kot gibanja. Ker se kot odrasla oseba zavedate pomena zdravja in dobrega počutja.

Naučili ste se reči ne

Pomemben mejnik na poti odraščanja je znati postaviti se zase in reči ne.

Če s tem nimate težav, nedvomno poznate svojo vrednost, kar je močan kazalnik odraslosti.

Težite k redu

Nenadoma vas moti, da stvari ležijo po stanovanju, so dotrajane in polomljene, prej se niste kaj dosti ozirali na to.

To je zato, ker ste odrasli.

Podarjate in veseli ste zato

Naj bo v dobrodelne namene ali zato, da nekoga razveselite kar tako:

zavednje, da lahko nekomu pomagate in s tem sebi ter njemu polepšate dan, je močan dokaz odraslosti.

FOTO: Jacoblund/Gettyimages

K staršem se ne zatekate več po pomoč

Neodvisnost je dejavnik zrelosti in odraslosti.

Saj ne, da staršev ne bi nikoli več prosili za nasvet, vendar če jih ne kličete več ob vsaki zadregi, potem zase lahko rečete, da niste več otrok in ne mladostnik, temveč ste odrasla oseba.