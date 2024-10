Imejte se pod nadzorom! Ne dovolite drugim, da vas spravijo ob živce

Koncept samonadzora nosi priokus avtoritete in visokih standardov. Če imate preveliko telesno težo, ne premorete dovolj samonadzora, da bi se držali diete. Če kadite, ga nimate dovolj, da bi se cigaretam uprli.

Psihologi pravijo, da se sposobnost samonadzora pojavi pri dveh ali treh letih starosti. Pogosto slišimo o »groznih dvoletnikih«. To je starost, ko otrok nima nadzora nad lastnimi čustvi in sledi pričakovan izbruh jeze. Samonadzor se pozneje okrepi, tako odrasli ne tulimo in vreščimo, kadar nam rečejo, da česa ne smemo narediti ali ne moremo dobiti.

Samoupravljanje ali obvladovanje sebe pomeni, da imamo sposobnost izbirati čustva, ki jih želimo izkusiti, ne da bi bili žrtev čustev, kadar se ta pojavijo. Samoupravljanje pomeni, da ne dovolimo drugim, da nas spravijo ob živce, in da vzamemo upravljanje svojega čustvenega stanja v svoje roke. A nikar ne zamenjajte 'upravljanja' čustev s tlačenjem teh. Sposobnost, da izberete čustvo, ki ga hočete čutiti, pomeni imeti pogum priznati in sprejeti čustva in nekaj narediti z njimi.

Samoupravljanje je sposobnost upravljanja razpoloženja, ustreznega odziva na stres, stanja negotovosti ali stisk. Nanaša se tudi na sposobnost upravljanja medsebojnih odnosov in doseganja obojestranskih koristi.

Če ljudje nimajo zadostne sposobnosti samoupravljanja, v stresnih položajih težijo k impulzivnemu odzivanju. S hitro spreminjajočimi se situacijami ali konflikti v službi ali doma se soočajo preplavljeni s stresom, jezni ali razburjeni se včasih odzovejo na težave na nekonstruktiven način – kar povzroči nezaželene posledice. Če smo impulzivni, nas to lahko vodi v težave, saj naredimo kaj, kar pozneje obžalujemo. Le če boste vadili samoobvladovanje, bodo taki trenutki postali preteklost.

Samoobvladovanje zahteva optimistično razpoloženje in odločnost. Samoupravljavec sodeluje in prispeva k življenju, ne samo pasivno sprejme, kar dobi. Včasih so ljudje, ki se samoobvladajo, deležni očitkov, da so sebični, ker delajo, kar je dobro zanje, ne tistega, kar je dobro za vse. Res je, da je med sebičnostjo in samoobvladovanjem tanka meja, toda tukaj vstopita morala in etika.

Značaj gradimo z atributi, kot so večja empatija, pravo poslušanje, sočutje in nesebičnost. Imeti se v oblasti in brzdati impulzivno vedenje ima vrsto družbenih koristi kakor tudi koristi za posameznike.

Nedavna raziskava je pokazala, da pri ljudeh, ki nadzorujejo svoje življenje, v nasprotju s tistimi, ki se počutijo nemočne, obstaja 60 odstotkov manjše tveganje za bolezni in smrt v katerem koli starostnem obdobju. Zavedajte se, da si boste z izboljšanjem čustvene inteligence verjetno podaljšali življenje – ali se vam bo to vsaj zdelo daljše … Znanstveniki so odkrili, da je občutek posameznikove moči glavni vzrok za optimizem, ki je pogoj za boljše zdravje. Raziskave kažejo, da sta negativnost in nemoč izjemno stresna, kar ima za zdravje lahko neugodne posledice.