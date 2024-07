Nova, že šesta generacija honde CR-V je v začetku letošnjega leta zapeljala tudi v slovenske avtomobilske salone, kjer poskuša kupce prepričati s hibridno izvedenko z dvo- ali štirikolesnim pogonom ter tremi opremskimi paketi. Naše uredništvo je preizkusilo izvedenko s »srednjo« opremo elegance tech in štirikolesnim pogonom, za katero je treba odšteti skoraj 50 tisočakov. Dodajmo še, da pri testnem vozilu nismo prav ničesar pogrešali, saj je oprema več kot bogata in vključuje vse, kar danes pričakujemo od sodobnega vozila. Po evropskem okusu Oblikovno je novinka všečna in narisana precej po ...