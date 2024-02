Iz česa je moja majica

Večina oblačil, ki so dandanes na voljo v trgovinah, je narejena iz bombaža, volne, poliestra, rajona, lanu ali svile. Ali mešanice dveh oz. več omenjenih. Vsak od materialov ima svoje prednosti in slabosti, katerega bomo izbrali, je odvisno od več dejavnikov.

Naravni materiali so najbolj prijetni za nošenje, saj omogočajo potu, da hlapi s površine kože oziroma, kot radi rečemo, dihajo, poleti nas hladijo in pozimi grejejo, so pa običajno takšna oblačila dražja, še posebno svilena in volnena. Od naravnih materialov je najbolj univerzalen bombaž, bombažna oblačila so tudi cenovno dostopna, se ne mečkajo pretirano in skrb zanje ni zelo zapletena. Kljub temu je priporočljivo, da pred pranjem preberemo navodila proizvajalca, saj se lahko bombažna oblačila med pranjem na previsoki temperaturi skrčijo, pogosto tudi razbarvajo.

Obiralci bombaža ponekod zaslužijo manj kot dva evra na dan. FOTO: Temur Ismailov/AFP

Ni pa bombaž najbolj trajnostna izbira, ne glede na to, da gre za naravni material. Med rastjo namreč potrebuje ogromno vode, v želji po čim boljšem pridelku pa ga kmetje močno in pogosto škropijo s pesticidi, ti nato pronicajo v tla in jih zastrupljajo. Gojenje bombaža je v večjem delu sveta tudi etično sporno, saj lastniki nasadov delavcem plačujejo izredno nizke zneske, celo manj kot dva evra dnevno, zaposlujejo pa celo otroke, ki v Indiji, Egiptu, Uzbekistanu in na Kitajskem delajo kar po 12 ur na dan. Če želimo z nakupom bombažnih oblačil resnično pomagati okolju in delavcem, izberemo tista z oznako ekološko.

Nežno z volno

Najbolj trajnostni naravni material je sicer volna, še posebno reciklirana. Volnena oblačila so udobna in pomagajo uravnavati telesno temperaturo, a so tudi zelo občutljiva. Zahtevajo ročno pranje z nežnimi detergenti ali čiščenje v čistilnici, nikakor ne spadajo v pralni stroj, še manj sušilni, že centrifugiranje jim ni najbolj pogodu. Ko so oprana, jih le nežno ožamemo, najbolje zavita v brisačo, da bo posrkala odvečno vodo, obvezno jih sušimo na vodoravni površini, v nasprotnem primeru se bodo raztegnila.

Čeprav je rajon iz lesne celuloze, ne spada med povsem naravne materiale, saj pri njegovi izdelavi uporabljajo kemikalije.

Iz naravnih materialov izdelujejo tudi rajon, iz katerega so običajno srajce, tunike, obleke, rute, krila, široke hlače in podobna oblačila, ki morajo lepo pasti ob telesu. Rajon je izdelan iz lesne celuloze, ker pa jo s pomočjo kemikalij utekočinijo, preden iz nje ustvarijo vlakna, ga običajno uvrščamo med naravne in sintetične materiale. Rajon sicer odlikuje izredna mehkoba, tako kot bombaž in volna pomaga uravnavati telesno temperaturo. Slaba stran oblačil iz rajona je, da so občutljiva in ne marajo pralnega stroja, še manj sušilnega. V pralnem stroju se lahko skrčijo, tudi če izberemo program s hladno vodo, zato jih je priporočljivo prati tako kot volnena oblačila. Manj zahteven za vzdrževanje je lan, ki ga brez težav peremo v pralnem stroju, njegova največja pomanjkljivost je, da se mečka, bolj občutljivim pa ni všeč občutek na koži, saj je nekoliko bolj grob.

Bombaž ni tako zelo trajnosten, kot se zdi, saj za rast potrebuje zelo veliko vode, kmetje ga izdatno škropijo s pesticidi.

Čeprav je popolnoma umeten in zato velik onesnaževalec, saj ga ni mogoče reciklirati, pa je najbolj trpežen, močan in prožen poliester. Redko se skrči, brez težav ga peremo v pralnem stroju, na otip je mehak in se ne mečka. V nasprotju z naravnimi materiali ne diha, a se izredno hitro suši, zato poliester v glavnem uporabljajo za športna oblačila, ker so oblačila iz poliestra cevno najbolj ugodna, pa ga najpogosteje uporabljajo proizvajalci t. i. instant mode.