Italijanska omaka za testenine, ki spominja na staro slovensko jed

Zakaj so testenine tako priljubljene, gotovo vemo. Ne le, da so izjemno okusne in raznovrstne, ampak so tudi izjemno hitro pripravljene. In danes na seznam vseh različic jedi, ki jih lahko z njimi pripravimo, dodajamo še recept za omako, ki je pripravljena iz le nekaj sestavin, njena glavna sestavina pa je precej nenavadna.

Pripravljamo namreč omako za testenine, katere v glavni vlogi nastopa krompir. Iz teh škrobnatih gomoljev namreč lahko naredimo izjemno kremasto omako svilnate teksture, nevtralni okus pa obogatimo z dodatkom slanine. Italijani tej jedi pravijo pasta con crema di patate, torej pašta s kremo iz krompirja.

A preden nadaljujemo, se spomnimo, da imamo tudi Slovenci podobno jed, ki je bila nekoč zelo pogosto na mizi. Menda vsaj enkrat na teden. Razlogi za priljubljenost tega recepta so bili nasitna kombinacija dveh škrobnatih sestavin, dostopnost, preprosta priprava in tradicija. Kdo se spomni granadirmarša? Recept najdete TUKAJ.

Karbonara, ki je to samo na videz

Vrnimo se na italijansko različico. Na prvi pogled je jed precej podobna karbonari in tudi po okusu bi jo lahko uvrstili med veje podobnega družinskega drevesa. A seveda boste že ob prvem grižljaju občutili razliko. Tako kot pri karbonari je okus tudi tukaj precej odvisen od izbire sira in vrste slanine. Če imate na zalogi pekorino in guanciale (slanina iz najboljšega dela svinjskih ličnic), bo jed zagotovo izvrstna. No, tudi domača slanina ne bo zaostajala.

Skratka, če ste takole na hitro do te jedi nekoliko skeptični, priporočamo, da jo poskusite. Ne bo vam namreč vzela veliko časa, najverjetneje pa imate prav vse sestavine že doma na zalogi. Kaj novega pa je tako ali tako vedno vredno poskusiti, kajne?

Sestavine

250 g testenine

2 krompirja

pest sesekljane slanine

pest ribanega sira pekorino

sol in poper

Priprava

Krompir olupimo in narežemo na majhne kose ter ga v slani vodi skuhamo do mehke teksture. V drugem loncu skuhamo testenie na zob. Krompirju z nekaj žlicami vode, v kateri se je kuhal, dodamo sir in s paličnim mešalnikom zmiksamo do gladke teksture. Solimo in popramo. V ponvi prepražimo slanino, zraven dodamo kuhane testenine in vse skupaj prelijemo s krompirjevo kremo. Dobro premešamo in nemudoma postrežemo.

