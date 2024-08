Igrajte se domače olimpijske igre

Ob poletnih olimpijskih igrah v Parizu lahko otroku na igriv način približate pomemben del svetovne zgodovine in vrednote, ki jih predstavljajo.

Olimpijska bakla

Ustvarjalni malčki se bodo razveselili izdelovanja olimpijske bakle. Potrebovali boste kartonsko rolo papirnatih brisač, lepilo, aluminijevo folijo, spenjač in rdeče, rumene ali oranžne serviete. En konec kartonske role sploščite in pričvrstite s spenjačem. Oblepite rolico z aluminijevo folijo. Nekaj je zmečkajte in jo prilepite na vrh bakle tako, da boste z njo obrobili vrhnji del role. Razrežite serviete na trakove in jih prilepite na vrh bakle. Konci trakov naj bodo prilepljeni na notranjo stran role.

Met kopja

Ena od zanimivih olimpijskih disciplin, ki jih lahko spremenite v otroško igro, je met kopja. Seveda otroku ne bomo dali v roke pravega rekvizita. Namesto kopja lahko uporabimo plavalni valj iz pene. Cilj metanja je seveda tekmovanje, kdo vrže dlje, zato se igrajte zunaj, nekje, kjer je dovolj prostora. Idealna igra za na plažo! Zabava zagotovljena.

Štafeta in tek čez ovire

Če že imate narejeno olimpijsko baklo in bo v igri sodelovalo več otrok, lahko priredite štafeto. Otroke razdelite na dve skupini. Vsaka mora preteči isto traso do cilja s štafeto v roki. Ko otrok preteče pot, se vrne na start in preda štafeto drugemu otroku v svoji skupini. Zmaga skupina, katere zadnji tekmovalec se prvi vrne na cilj. Z igro učimo pomembnost sodelovanja. Najprej določite progo, nato pa skupaj z udeleženci postavite še različne ovire. Že postavljanje proge bo zabavno. Težavnost in razdaljo prilagodite starosti otroka.

V srebro oblečena lizika lahko postane štafeta! FOTO: Elena_hramowa/Getty Images

Ritmična gimnastika

Ritmična gimnastika je za veliko deklic ena najzanimivejših olimpijskih disciplin. Na domačem vrtu lahko dekleta ob svoji najljubši glasbi same ustvarijo koreografijo z obročem, žogo ali trakom in jo predstavijo staršem. Če imate doma obroče, lahko priredite tekmovanje v tem, kdo ga bo dlje vrtel okoli bokov.

Met krogle

Pri metu krogle narišemo na tla krog, v katerem se lahko giblje metalec. Namesto težke železne krogle, ki jo uporabljajo na olimpijskih igrah, uporabite košarkarsko žogo ali drugo malce težjo žogo, ki pa ni tako težka, da bi se otrok lahko z njo poškodoval. Dolžino meta izmerite s koraki. Še ena odlična igra za preganjanje dolgčasa.

Namesto kopja mecite plavalno peno.

Vodni tek

Tek po plitvi vodi ni olimpijska disciplina, je pa odličen za popestritev bivanja na plaži z otroki z veliko energije. Morda se zdi naloga lahka, a ko boste poskusili, boste ugotovili, da prinaša tudi izzive. Lahko merite čas ali pa opazujete, kdo bo prišel prvi na cilj.

Tek v nizki vodi je zabaven in zahteven športni izziv. FOTO: Lemanna/Getty Images

Tekma rakovic

Otroci na krajši razdalji tekmujejo, kdo bo prvi, pri tem pa hodijo kot rakovice, ritensko, tako da imajo roke in noge na tleh.

Odbojka z baloni

Nima vsak otrok rad prave odbojke, odbojka z baloni pa bo zagotovo všeč vsem. Še posebno če jo boste igrali na katerem od igrišč z mivko, ki jih je na plažah ob morju veliko. Brez igrišča pa lahko igrate igro, pri kateri dobi vsak svoj balon. Cilj je, da ga čim dlje odbija v zrak, ne da bi mu padel na tla. Tisti, ki mu pade na tla, izpade iz igre. Zmaga tisti, ki zadnji ostane v igri.

Plavalne pripomočke iz pene lahko uporabite za metanje kopja. FOTO: Josie Elias/Getty Images

Lučanje elastik

Ob deževnih dneh z otroki zgradite stolpe iz kock. Nato dajte vsakemu elastiko in tekmujte v metanju elastik čez stolp. Vsako uspešno metanje prinese točke, zmaga tisti, ki osvoji največ točk.